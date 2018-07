HoloLens | implementate nuove funzionalità con la build 17720

surface-phone

(Di sabato 28 luglio 2018) In giornata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento Insider per gli, i famosi visori di realtà aumentata basati sugli ologrammi, implementandointeressanti. Ladi Windows 10 Redstone 5 porta con sè, infatti, il tanto atteso supporto ufficiale alla tecnologia Miracast grazie alla quale gli sviluppatori e i clienti aziendali possono adesso trasmettere la loro esperienza su TV e monitor via wireless condividendola, quindi, anche con altri utenti sprovvisti di. Altre novità sono la compatibilità delle notifiche toast provenienti dalle applicazioni, le immagini per la sequenza di avvio al fine di mostrare i progressi e gli overlay visivi per la regolazione del volume e, ultima ma non meno importante, troviamo l’aggiunta di un nuovo meno relativo alle Azioni Rapide che consente un facile accesso a Foto, Video, opzione Connetti e ...