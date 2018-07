“Ho dimenticato mio figlio” Intrappolato in auto a 3 mesi | una scena indescrivibile

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) L’ennesima storia sulla stessa falsariga, in questa estate terribile in cui tragedie di questo tipo sembrano rincorrersi senza tregua. Una mamma che scende dall’, la chiude, si allontana come niente fosse. Il caldo rovente di questi giorni a rendere l’aria irrespirabile. E la presa di coscienza, soltanto dopo ore, che su quel veicolo abbandonato al sole c’era un bambino, rimastoin quella che si sarebbe rivelata una trappola mortale. Così ha perso la vita il piccolo Aiden Miller, ritrovato senza vita proprio dalla madre che era tornata a controllare. La donna era entrata in ufficio come in un qualsiasi altro giorno e si era seduta alla sua scrivania, iniziando la giornata lavorativa. Il piccolo, 3di vita, era invece bloccato all’interno dell’. Il caldo ha purtroppo trasformato la dimenticanza in una morte orribile. ...