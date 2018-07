Niente Real - Hazard resta al Chelsea : Abramovich alza l'ingaggio : Eden Hazard non lascerà il Chelsea per vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, non è disposto a pagare i circa 200 milioni chiesti da Roman Abramovich per lasciar partire l'asso ...

Calciomercato : Hazard resta al Chelsea : Eden Hazard non lascerà il Chelsea per vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, non è disposto a pagare i circa 200 milioni chiesti da Roman Abramovich per lasciar partire l’asso belga, protagonista assoluto ai recenti Mondiali in Russia. La dirigenza ‘Blues’ piuttosto aumenterà l’ingaggio ad Hazar, il cui contratto scade nel 2020, elevandolo a 17,5 milioni di euro netti a stagione.L'articolo ...