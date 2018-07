Ha un nome lo sciatore misterioso riemerso dai ghiacci del Cervino

Il mistero dello sciatore senza nome : E' un mistero l'identità di uno sciatore , morto all'incirca sessant'anni fa e ritrovato senza vita il 22 luglio del 2005 a quota 3100 metri, su un ghiacciaio in Valtournenche in località Cime Bianche ...

Il giallo dello sciatore restituito dal ghiacciaio dopo 60 anni : appello per dargli un nome : dopo anni di ricerca e analisi sui resti, la polizia ha deciso di diffondere le foto dell’equipaggiamento dello sciatore senza nome ritrovato in Valtournenche, in Valle D'Aosta, nella speranza che qualcuno possa riconoscere in quegli oggetti una persona cara e dargli finalmente una identità.Continua a leggere