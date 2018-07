Gstaad | Berrettini in finale | battuto l' estone Zopp

Atp Gstaad : Berrettini in finale : ANSA, - ROMA, 28 LUG - Prima finale Atp in carriera per Matteo Berrettini, giunto all'ultimo atto del torneo di Gstaad, in Svizzera. Il 22enne romano ha superato in semifinale l'estone Jurgen Zopp in ...

ATP Gstaad – Berrettini vendica Fognini! L'azzurro supera Zopp e vola in finale : Matteo Berrettini batte l'estone Zopp, giustiziere di Fabio Fogni al primo turno, e raggiunge la finale dell'ATP di Gstaad Ancora una grande prova per Matteo Berrettini! Nonostante il lungo ritardo causato dalla pioggia, il tennista azzurro riesce ad avere la meglio sull'estone Zopp e a raggiungere la finale dell'ATP di Gstaad. Zopp, che al primo turno aveva eliminato il campione in carica Fabio Fognini, si è dovuto arrendere in due set ...

Gstaad - Berrettini supera Zopp e centra la prima finale Atp in carriera : Il 2018 magico di Matteo Berrettini continua. Il 22enne romano, all'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, centra la prima finale della sua carriera in un torneo del circuito maggiore. In semifinale l'...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l'estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e venti minuti di gioco. Un'altra ...

Tennis - colpo Berrettini a Gstaad - batte Lopez : è in semifinale : Matteo Berrettini conquista la sua prima semifinale Atp sulla terra di Gstaad (Svi, 504.345 euro) con un netto successo per 6-4 6-3 sullo spagnolo Feliciano Lopez, numero 66 del ranking. Il suo bilancio del 2018 ora è di 10 vittorie e 12 sconfitte, in una stagione in cui ha conquistato il terzo turno al Roland Garros e il secondo a Wimbledon. E virtualmente è già salito dal n. 84 al n. 73 del ranking.--Berrettini è partito bene, strappando ...

ATP Gstaad – Berrettini in semifinale! L'azzurro supera Feliciano Lopez in due set : Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale di Gstaad: il tennista azzurro supera Feliciano Lopez in due set Continua l'avanzata di Matteo Berrettini verso le fasi più calde dell'ATP di Gstaad. Il tennista azzurro, attualmente numero 84 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per la semifinale del torneo svizzero. Berrettini si è imposto in poco più di un'ora su Feliciano Lopez (numero 66 ATP), vincendo due set con il ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d'oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un'ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

