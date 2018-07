Grillo risponde a Cassese | Sorteggiare l' idraulico? No | ma il Parlamento è una cosa

huffingtonpost

(Di sabato 28 luglio 2018) "Queste assemblee di persone sorteggiate a caso sono un movimento che si sta sviluppando in tutto mondo, non capisco quale sia l'esagerazione che abbiamo suscitato in certi parrucconi del nostro sistema informativo. Non è l', non vogliamo eleggere l'che ha una sua funzione importantissima e su cui si fa ironia in certi giornali...". Così Beppein un video sulla sua pagina Facebook - titolo 'DemoCrisi' - insiste sul concetto che "la democrazia è superata" e che i parlamentari potrebbero essere scelti "con un'estrazione casuale". E replica al giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino, che oggi dal Corriere della sera lo critica chiedendogli se per trovare unsi affidi a un sorteggio.Il cofondatore e ora garante di M5s continua: "La politica sta cambiando e lo capisce pure un bambino, non ci sono più i ...