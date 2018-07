Grillo rilancia il voto sull' euro | «La democrazia ormai è superata»

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Salvini in pressing sul M5S - Grillo rilancia un post del 2005... : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:33:00 GMT)

"La democrazia è superata". Grillo rilancia l'uscita dall'euro : "Dobbiamo capire che la democrazia è superata". In una intervista a Ian Bremmer per la trasmissione america GZeroWorld, Beppe Grillo torna di propotenze sulla scena politica riproponendo le proprie (folli) idee per cambiare la politica italiana. E, se da una parte propone di superare il parlamento ("magari con un'estrazione casuale"), dall'altra riaccende la miccia dell'Italexit, ovvero l'uscita del nostro Paese dalla moneta unica. "Il ...

Beppe Grillo compie 70 anni e rilancia : “Ora su Marte per il Movimento 6 Stelle” : Attore, comico, showman, poi i Vaffa-day e un Movimento fondato e portato al governo in un decennio. Giuseppe Pietro Grillo, meglio conosciuto come Beppe, compie 70 anni e non smette di provocare (o sognare), tra il serio e il faceto, ringraziando il suo M5s per gli auguri di buon compleanno: “Vi aspetto su Marte per il Movimento 6 Stelle! Siamo oltre! Grazie a tutti. L’Elevato”, scrive su Facebook. Dopo il passo indietro dalla ...

M5S - Beppe Grillo rilancia reddito universale : 'Rischio futuro senza lavoro' : E se vuoi una fiorente economia di mercato, servono molti consumatori che siano in grado di acquistare i beni e servizi. E' molto importante capire che e' l'accesso all'economia di mercato che ...

Grillo rilancia sul reddito di cittadinanza : "Tutti devono avere un reddito. Un reddito perché sei vivo, perché ti batte il cuore, poi sarai tu a cercarti un lavoro in base alle tue esigenze. E non è vero che chi ha un reddito non fa più niente, ...