Grillo | ‘La democrazia è superata’

(Di sabato 28 luglio 2018) Su Ansa.it tutte le dichiarazioni di Beppesu Tav, Euro e nuove forme di. Il pensiero diè lo stesso di quello di Casaleggio. Le profonde trasformazioni introdotte dall’apertura dei mercati internazionali, la globalizzazione è l’introduzione della moneta unica hanno profondamente cambiato il tessuto sociale di tutte le nazioni. L’intervista Nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione americana Gzero World, è stato spiegato come la progressiva disaffezione dei cittadini alla politica abbiamo dato gli attuali scenari. Soltanto il 50% degli aventi diritto esercita il proprio diritto al voto. Conseguire il 30% delle preferenze su questa cosa parte di popolazione è come dire aver preso il 15%. Pertanto questo non può significare rappresentare la maggioranza degli italiani. È necessario cambiare la rappresentanza dei ...