Griglia di partenza Formula 1 Gp Ungheria 2018 | Hamilton in pole Il britannico

F1 – Prima fila tutta Mercedes a Budapest - le Ferrari costrette ad inseguire : la Griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Grazie alla pioggia scesa copiosa sul circuito di Budapest, la Mercedes riesce a prendersi tutta la Prima fila sulla griglia di partenza del Gp d’Ungheria Pronostici della vigilia ribaltati, è la Mercedes a dominare le qualifiche del Gp di Ungheria. Lewis Hamilton si prende la sesta pole position sul circuito magiaro, precedendo di poco meno di tre decimi il compagno di squadra Bottas. Solo seconda fila per le due Ferrari, con ...

Griglia di partenza F1 - GP Ungheria 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Spettacolo incredibile durante le qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Succede davvero di tutto all’Hungaroring a causa della pioggia che ha rimescolato le carte in tavola. Sebastian Vettel e la Ferrari hanno risposto presente e hanno brillato sul tracciato magiaro nei confronti di Lewis Hamilton e delle Mercedes, più difficoltà per le Red Bull con l’esclusione di Dani Ricciardo dal Q3. Griglia ...

Tour de France - la partenza è da Formula 1 : Griglia e semaforo al via per i corridori. Poi tappa sprint da 65 km : La 17esima tappa del Tour de France, da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan Col du Portet, sui Pirenei, si è aperta con una novità assoluta: una partenza in griglia con tanto di semaforo, in stile Formula 1, per i corridori impegnati in una tappa sui generis, lunga solo 65 km, con tre vette da scalare e arrivo in salito. Video Twitter/Tour de France L'articolo Tour de France, la partenza è da Formula 1: griglia e semaforo al via per i ...

