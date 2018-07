Grecia | trovati i corpi delle gemelline disperse nell' incendio

Incendi in Grecia : trovati 26 corpi senza vita - “il fuoco avanzava ovunque e divorava tutto” : Nell’inferno degli Incendi in Grecia, sono stati ritrovati 26 corpi senza vita a Argyra Akti, a Mati, ad appena 15 metri dal mare: adulti e bambini rimasti in trappola. “Non abbiamo un futuro, dobbiamo solo pensare al presente“: dichiara un giovane che piantona l’accesso alla villa di Mati, teatro della tragedia. La collina – ha raccontato l’inviato dell’ANSA sul posto – è un cumulo di cenere e ...

