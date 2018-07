Grecia | sono 88 i morti negli incendi | identificati 4 minori

Incendi Grecia - sono almeno 100 i dispersi : 87 i morti - Tsipras si assume la responsabilità politica : “Al momento abbiamo ancora 100 persone che risultano disperse, ma sono numeri destinati a cambiare di ora in ora”: lo ha detto all’ANSA il portavoce della Protezione Civile greca, Spyros Georgiou, ammettendo tuttavia, a cinque giorni dai roghi che hanno devastato l’Attica, che “queste sono stime purtroppo destinate a stabilizzarsi”. Georgiou sottolinea che la gran parte della case distrutte “sorgeva in ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? : È una tesi che circola più in Italia che in Grecia, dopo gli 80 morti dei giorni scorsi, ma circola: siamo andati a vedere dati, contesti e ipotesi The post Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? appeared first on Il Post.

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi Grecia - 81 morti accertati ma ci sono ancora decine di dispersi : Europa a lutto dopo l’Apocalisse di Fuoco [FOTO] : 1/101 ...

Grecia - un abitante di Mati : "Le fiamme all'improvviso - così mi sono salvato" : Theodoros Christopoulos è un abitante di Mati, in Grecia, una delle località più devastate dagli incendi che hanno distrutto il Paese, vicino ad Atene, provocando almeno 79 morti. Qui ci sono state...

Incendi in Grecia : le vittime accertate sono 79 - si cercano i dispersi : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

Brucia la Grecia : sale a 100 il bilancio dei morti e ci sono ancora decine di dispersi - Ultime Notizie Flash : Brucia la Grecia: sale a 100 il bilancio dei morti e ci sono ancora decine di dispersi. Ecco le Ultime news

Grecia : continua la ricerca dei sopravvissuti - i morti sono 74 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

INCENDIO ATENE - Grecia : 74 MORTI/ Ultime notizie : Farnesina - non ci sono italiani irreperibili. : Incendi in GRECIA, fiamme alle porte di ATENE: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta MORTI accertati, anche bambini. Brucia la GRECIA e gli incendi ad ATENE e dintorni sono una vera e propria anticamera dell'Inferno, fatto di MORTI (forse più di 100), feriti (556) e corpi carbonizzati di chi non è riuscito a trovare una via di fuga dalle fiamme divampate, secondo le ...

Inferno di fuoco in Grecia : incenerita un'intera città - 60 morti e 550 feriti Migliaia in fuga - "incendi sono dolosi" : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

Incendi in Grecia - testimone : tutti quei roghi “non sono un caso - è statisticamente impossibile” : Un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si trova nella regione di Rafina in Attica (Grecia), nei luoghi più colpiti dagli Incendi, ha dichiarato: “Quando è scoppiato l’Incendio, anzi, gli Incendi, c’era allerta meteo da giorni su condizioni favorevoli ai roghi. E’ statisticamente impossibile pensare che si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. Quando i vigili del fuoco erano impegnati nella zona ...

Grecia - il dramma dei turisti annegati per sfuggire alle fiamme : “Ci sono cadaveri ovunque” : La «seconda Atene» va a fuoco. Nella località delle vacanze dei greci della capitale, nella costa est verso Refina e in quella ovest a Kineta, sono divampati devastanti incendi che hanno provocato decine di morti. Il bilancio ufficiale della protezione civile è di 49 vittime, ma il numero potrebbe salire, addirittura raddoppiare, visto che negli os...

