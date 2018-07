Grecia | morte Sophia e Vassiliki | le gemelline trovate abbracciate ai nonni

Morte le gemelline di 9 anni disperse durante gli incendi in Grecia : Sono Morte le due gemelline di 9 anni disperse dopo gli incendi che hanno devastato le località balneari a est di Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco "Khatimerini", i corpi delle due piccole, Vassiliki e Sofia Filippopoulou, sono stati identificati venerdì sera.Nel corso della mattinata dello stesso giorno, i genitori avevano fornito effetti personali e materiale supplementare per le analisi del Dna all'istituto di ...

Nell’inferno di fuoco in Grecia : “Madri morte abbracciate ai figli. Il villaggio di Mati non esiste più” : Mati è il villaggio degli spettri. In due ore, lunedì pomeriggio, è diventato il paese senza colore. Ci sono le auto, di cui resta la carcassa incenerita e non si distingue più nulla. Scheletri di auto accatastate una sull’altra, saltate in aria ovunque, lungo le strade....