Grecia | ancora violenti temporali sull' Attica | è emergenza

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Grecia, 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.

Grecia - 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni : Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.Continua a leggere

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi in Grecia: 80 morti e 500 feriti. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco

Incendi in Grecia : 82 i morti accertati - ancora decine di dispersi [GALLERY] : Il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato in Grecia l’Attica orientale è salito a 82: lo hanno reso noto le autorità, mentre proseguono le ricerche delle decine di persone che ancora risultano disperse. Volontari e soccorritori stanno setacciando i resti delle abitazioni distrutte dalle fiamme nelle cittadine di costiere di Mati, Rafina, Nea Makri e Neos Voutzas. Estremamente complesse le operazioni di ...

Brucia la Grecia : sale a 100 il bilancio dei morti e ci sono ancora decine di dispersi - Ultime Notizie Flash : Brucia la Grecia: sale a 100 il bilancio dei morti e ci sono ancora decine di dispersi. Ecco le Ultime news

Amica Europa : la Germania blocca la tranche di finanziamenti UE alla Grecia perchè questa non ha ancora aumentato l'IVA : Comunque salta all'occhio la 'Solidarietà' europea, la 'Fratellanza' fra paesi: la Germania blocca un esborso necessario per l'economia greca, anche se in realtà si tratta di una pietra al collo di ...

Nonostante le dichiarazioni di vittoria di Tsipras, la GRECIA è ben lungi dall'essersi liberata dal controllo della Troika e della Germania.

Andrea Damante si gode le vacanze da single in Grecia ma nel suo cuore c'è ancora Giulia : Andrea Damante, dopo la rottura con l'ex gieffina Giulia De Lellis, si gode un po' di relax sulle spiagge di Mykonos, una delle più belle isole greche. Il veronese sfoggia un fisico invidiabile in alcuni scatti condivisi sui social. Non sarebbero mancati dei riferimenti alla ex fidanzata a cui, pare, sono state dedicate alcune frasi importanti che richiamano la loro storia d'amore. Ma in Grecia Andrea Damante si dedica anche al lavoro. Sono ...

