Gravidanza | l’inquinamento dell’aria è un pericolo per le madri in attesa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) È di questi giorni la notizia che la sperimentazione in corso in Olanda col viagra su donne ini cui feti avevano difficoltà e ritardi nello sviluppo è stata interrotta bruscamente: 11 neonati, fra le oltre 90sottoposte al trattamento, sono infatti morti prematuramente per complicanze a livello polmonare appena venuti alla luce. L’ipotesi su cui si basava la sperimentazione era che il farmaco, noto vasodilatatore conosciuto per il trattamento della disfunzione erettile, potesse migliorare l’irrorazione della placenta e aiutare lo sviluppo fetale. Mai come in questo caso si può dire che “la cura è stata peggiore del male” e qualche riflessione sulla salute riproduttiva può essere utile. Le funzioni della sfera riproduttiva sono fra le più fragili e delicate della persona umana e alterazioni a questo livello incidono sugli aspetti relazionali, affettivi, sessuali, ...