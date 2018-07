Governo e la luna di miele | a Conte il 61% dei consensi | è sopra i due vicepremier

"Con l'estate finirà anche la luna di miele tra Governo e elettori. Già vedo i primi segnali" : "Questo è il decreto disoccupazione". "Con l'estate finirà la luna di miele e M5S e Lega dovranno dire in legge di bilancio cosa faranno e cosa no". Così Matteo Renzi in una lunga intervista a Il Sole 24 Ore, la prima a tutto campo dalle elezioni politiche. "Ho visto finalmente le prime proteste delle aziende del nord est. Sono certo che è solo l'inizio, e che nelle ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Conte-elettori : la luna di miele continua. Successo paragonabile solo a Renzi.. : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:09:00 GMT)

Sondaggi - la luna di miele del Governo Conte continua : promosso dal 63%. Tra i partiti controsorpasso del M5s sulla Lega : Un indice di gradimento di 69 punti e valutazioni positive dal 63 per cento degli intervistati. Cinquanta giorni dopo la nascita del governo Conte la luna di miele continua, almeno stando ai Sondaggi di Ipsos diffusi dall’agenzia Ansa. L’esecutivo raccoglie il 28 per cento di valutazioni critiche. In particolare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ottiene un giudizio positivo del 60 per cento del campione intervistato e il suo ...

Tra il Governo Conte e gli italiani è una luna di miele intensa : Sei italiani su 10 esprimono un’opinione positiva sul governo Conte; di segno differente è il giudizio di circa un terzo dei cittadini. Il dato emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, a 20 giorni dall’insediamento dell’Esecutivo M5S-Lega. Le scelte e gli annunci delle ultime settimane, a partire dalla decisione di impedire l’approdo nei porti italiani ...

Governo Conte - partenza con la “luna di miele” : gradimento al 57%. Sui migranti respingimenti soluzione per uno su 2 : Gli italiani scommettono sul Governo M5s-Lega. Un gradimento che è paragonabile solo alle aspettative che accompagnavano l’avvio del Governo Renzi: secondo un sondaggio Demos&Pi per Repubblica il 57 per cento sostiene il nuovo esecutivo. Una “luna di miele” alimentata dai primi atti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, in testa la questione migranti e il caso Aquarius. “Agli italiani piace l’uomo ...

Al Governo chi non crede a Isis e sbarco sulla Luna : Ma anche la 'incredibile coincidenza' che solo lui, al mondo, denunciò: nella strage di Charlie Hebdò, guarda caso, 'è rimasto ucciso l'economista Maris che denunciava irregolarità su emissione ...

Renzi contro il Governo : “Hanno promesso la luna - vediamo che faranno. Su di me polemiche inutili” : "Il governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna: dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare. Intervenendo in Senato ho spiegato perché noi siamo radicalmente un’altra cosa", scrive nella sua enews Matteo Renzi commentano il governo Conte.Continua a leggere