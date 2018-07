Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store | le

Google Pixel 2 XL : in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco : Pare che Google abbia trovato la soluzione al bug di cui tanti possessori del Google Pixel 2 XL si lamentano e che riguarda la procedura di sblocco del device L'articolo Google Pixel 2 XL: in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco proviene da TuttoAndroid.

Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento nel Play Store dell'applicazione Wear OS by Google. Ecco le novità introdotte

Google Play Libri si aggiorna introducendo una nuova funzionalità che potrebbe tornare utile agli ascoltatori di audioLibri e podcast a corto di tempo. Si chiama "Riduci parti di silenzio" ed è una nuova opzione che arriva sull'app di Google attraverso la nuova versione 4.3 attualmente in fase di roll out.

Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Assistant con suggerimenti proattivi e informazioni personalizzate per la giornata dell'utente

Google Pay è uno dei servizi a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update della versione Web

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono in Italia un nuovo aggiornamento software che include il comando "Hey Google" e altri piccoli miglioramenti. Per il momento è in distribuzione per i modelli no brand, ma gli altri non dovrebbero tardare.

Google Keep si aggiorna alla versione 5.0.251 ed introduce la possibilità di inserire griglie, righe o punti per i disegni nelle note. Si tratta di una novità che si rivelerà comoda per tutti coloro che sono soliti disegnare o usare la scrittura a mano libera nell'app per le note di Google.

Google ha deciso di aggiornare la sample app "Universal Android Music Player", che è stata riscritta usando Kotlin ed è arrivata ora alla v2. Le sample applications sono una risorsa molto importante che Google mette a disposizione degli sviluppatori di app per Android, che spiegano ed esemplificano come implementare le varie feature dell'OS.

Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno.

Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36

Google ha aggiornato la propria app Measure alla versione 2.0. L'applicazione permette di misurare gli oggetti inquadrati con la fotocamera dello smartphone

Google rilascia un nuovo aggiornamento per la sua app Files Go. Il file manager lanciato dall'azienda di Mountain View sul finire dello scorso anno si arricchisce di nuove funzionalità interessanti fra cui una nuova sezione per la condivisione dei file, la possibilità di estrarre gli archivi compressi e qualche altra chicca davvero niente male.

Google Assistant ed Amazon Alexa si aggiornano ed introducono una feature nuova, realizzata da Simon & Schuster e che prende il nome di Stephen King Library. Si tratta di una funzione pensata per rendere molto più agevole individuare quale tra i numerosi titoli di Stephen King ciascun utente dovrebbe leggere.

Altro sprint di LG G7 ThinQ : adesivi AR di Google tramite futuro aggiornamento : Un Altro motivo per puntare su LG G7 ThinQ? Oltre al fatto che chi deciderà di acquistarlo entro il 21 giugno avrà diritto a ricevere gratuitamente una TV da 43 pollici FHD dal valore commerciale di 429 euro (vi toccherà, però, pagare lo smartphone a prezzo intero, vale a dire 849.90 euro, senza avere la possibilità di aspettare che il costo scenda in modo spontaneo nel giro delle prossime settimane, come per tutti gli altri dispositivi Android, ...