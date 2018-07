Golf – Eurotour | Porsche European Open | Paratore si migliora e può provarci nel giro

sportfair

: Rory McIlroy, record incassi sull'Eurotour . Ex n.1 al mondo con 35 milioni guadagnati 'E' il nuovo Paperone'.… - AnsaGolf : Rory McIlroy, record incassi sull'Eurotour . Ex n.1 al mondo con 35 milioni guadagnati 'E' il nuovo Paperone'.… -

(Di sabato 28 luglio 2018) L’azzurro, Renato, a quattro colpi dai leader DeChambeau e McEvoy, può giocarsi le sue carte nelfinale Renato, sesto con 208 (72 66 70, -8) colpi, ha recuperato tre posizioni e potrà giocarsi le sue carte nelfinale del, torneo dell’Tour che si sta svolgendo sul tracciato del Green EagleCourses (par 72), ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria l’inglese Richard McEvoy (204 – 70 65 69, -12) ha raggiunto lo statunitense Bryson DeChambeau (204 – 66 68 70), numero 23 al mondo, ed è salito al terzo posto con 205 (-11) l’altro americano Patrick Reed, numero 13 del world ranking, che è affiancato dal brillante austriaco Matthias Schwab. In quinta posizione con 207 (-9) l’inglese Paul Casey, numero 15, e sono a quattro colpi dai leader, come, anche il francese Romain Wattel, lo scozzese David Drysdale e ...