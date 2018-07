Go Vacation | il party game arriva su Nintendo Switch con un nuovo trailer di lancio

eurogamer

(Di sabato 28 luglio 2018) Goè un gioco precedentemente uscito su Wii e atteso super il 27 luglio 2018.In occasione del suo, possiamo vedere undidelapprodato su. Come riporta Mynews avremo a disposizione più di cinquanta minigiochi, svariate ambientazioni da esplorare e un multiplayer locale fino a quattro giocatori.L'obiettivo del gioco è quello di esplorare quattro resort: il resort mare, il resort città, il resort monti e il resort neve. In ognuno di questi ambienti il giocatore (o i giocatori, se si è in modalità multigiocatore) deve partecipare a tutte le attività disponibili ed esplorare l'ambiente per trovare dei forzieri nascosti contenenti speciali abiti da poter fare indossare al proprio Mii.Read more…