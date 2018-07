Giro di Vallonia 2018 | oggi Fabio Aru torna in corsa Sulle côte del Belgio il sardo

Giro di Vallonia 2018 : il ritorno di Fabio Aru. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve ritrovarsi verso la Vuelta : Un programma rivoluzionato, anche a causa dei problemi di salute avuti al Giro d’Italia, che l’hanno costretto al ritiro. Inizio di stagione da dimenticare per Fabio Aru che però ora si lancia a tutta verso questo finale di 2018 , che prevede per il sardo la Vuelta , il Mondiale e le classiche di fine annata. Prima, però, ci sarà il ritorno alle gare dopo la Corsa Rosa: dopodomani, 28 luglio, il Cavaliere dei Quattro Mori indosserà ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...