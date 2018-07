Giappone | maltempo | il tifone Jongdari vicino alla costa sud-est

Giappone : danni da maltempo per oltre un miliardo franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone : danni da maltempo per 920 milioni di euro : I danni delle piogge torrenziali al settore agricolo e alla pesca nel Giappone occidentale, precedute dalle precipitazioni provocate dal tifone Prapiroon, saranno di gran lunga superiori alle precedenti stime rilasciate dal governo. In base ai dati del ministero dell’Agricoltura nipponico i costi si aggirano intorno a 120 miliardi di yen, l’equivalente di 920 milioni di euro, rispetto ai 77 previsti poche settimane fa. Il premier ...

Maltempo Giappone : 38mila case danneggiate dalle piogge : Le piogge torrenziali che nelle settimane scorse si sono abbattute sul Giappone centro occidentale hanno danneggiato più di 38mila abitazioni lungo l’intero arcipelago. Secondo i dati del governo i danni si sono registrati in 31 delle 47 prefetture, dall’isola a nord di Hokkaido, alle regioni sud occidentali del Kyushu, sebbene il 90% della distruzione sia stata riscontrata nelle prefetture di Hiroshima, Okayama ed Ehime. A quasi due ...

Maltempo Giappone - si aggrava il bilancio : 216 morti e 15 dispersi : A distanza di oltre 10 giorni dall’inizio delle piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone occidentale, il bilancio dei morti è salito a 216, con 15 dispersi, secondo la televisione pubblica Nhk. Le persone ancora ospitate nei centri di accoglienza sono circa 4.670 in 15 diverse prefetture, mentre il ministero della Salute ha reso noto che in 55mila abitazioni, nelle prefetture di Hiroshima, Ehime e Okayama non è stato ancora ...

Maltempo - Giappone : Abe annuncia sostegno : 5.30 Il premier Giapponese Shinzo Abe ha detto che l'esecutivo designerà le aree devastate dalle piogge torrenziali, a ovest dell'arcipelago, 'gravi disastri naturali' e per questo soggette a un ulteriore sostegno economico dal governo. Tokyo garantirà finanziamenti per i lavori di manutenzione su strade, gli argini dei fiumi e i terreni agricoli, introducendo misure supplementari a supporto delle aziende danneggiate dal disastro.Il bilancio ...

Maltempo Giappone : 5.800 sfollati a 7 giorni dal disastro : Ad una settimana dall’inizio delle piogge torrenziali, responsabili della devastazione di ampie fasce del territorio nel Giappone occidentale, 5.800 persone sono ancora alloggiate nei centri di accoglienza e il bilancio dei morti del Maltempo, a quota 196, è destinato a salire – con più di 50 dispersi in 13 prefetture. L’interruzione dell’approvvigionamento dell’acqua costituisce ancora un problema per quasi 206mila ...

