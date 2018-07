Giancarlo Giorgetti | la profezia sulla catastrofe dei mercati | ' Presto ci bombarderanno'

Aerospazio : delega affidata al sottosegretario Giancarlo Giorgetti : Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note svariate deleghe all’interno della formazione governativa. La delega relativa al settore aerospaziale è stata affidata, assieme ad altre, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti. Una delega importante per l’ASI e per le attività spaziali del Paese, come previsto dalla legge 7 del 11 gennaio 2018 sulla governance del settore ...

Giancarlo Giorgetti - missione in Russia il 12 luglio : incontro anche con Vladimir Putin? : ... il vicesegretario leghista, appassionato di calcio , noto tifoso del Southampton e del Varese, , sarà in Russia in qualità di sottosegretario con delega allo Sport e l'1 luglio dovrebbe assistere ...

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5s' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...

Giancarlo Giorgetti : 'Non siamo interessati a far entrare forzisti nella Lega' : Lega sopra il 29%, Forza Italia sotto il 10 . Tra i due partiti che nel centrodestra governano centinaia di amministrazioni locali s'è scavato un solco in termini di consensi enorme. E da settimane si ...

Intervista a Giancarlo Giorgetti : "Chiamatermi Pirlo" : Sul numero di Panorama in edicola da giovedì 21 giugno a tu per tu con il braccio destro e grande suggeritore di Matteo Salvini

Stadio della Roma - fango sulla Lega e Giancarlo Giorgetti : il gioco sporco per colpire il Carroccio : Nel titolo di prima pagina del Corriere della Sera di ieri, sulla retata per lo Stadio della Roma, c' è la palla di fuoco . Palla nel senso poco nobile di bugia grassa. Ma anche in quello di ...

Giancarlo Giorgetti - il colpaccio al ministero dell'economia : piazza il suo uomo a capo del fisco : Aumenta e non di poco il potere di influenza nel governo del leghista Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Se per riempire tutte le caselle dei ministri ci sono volute '...

Giancarlo Giorgetti - rabbia per i patti non rispettati non rispettati da Giuseppe Conte : Il governo ottiene la fiducia con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Ed è chiaro subito che in Senato la 'brasiliana' di Giuseppe Conte è troppo stretta. Alla maggioranza gialloverde ...

Giancarlo Giorgetti è in pole per i Servizi segreti al posto di Vito Crimi : Nella battaglia sui posti di sottogoverno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , 40 posti tra viceministri e sottosegretari più le presidenze delle 28 commissioni permanenti, , le sfide più importanti ...

Giancarlo Giorgetti - la telefonata con il 'demonio' che ha fatto nascere il governo : Se questo governo ha potuto vedere la luce, un merito enorme deve essere riconosciuto a Giancarlo Giorgetti , braccio destro dei leader leghisti degli ultimi anni, compreso Matteo Salvini, e oggi ...

Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.

Graziano Delrio : 'Spero che Giancarlo Giorgetti rappresenti la vecchia Lega' : 'La nuova Lega di Matteo Salvini è legata ai neo fascismi europei'. Graziano Delrio , ospite ad Agorà su Raitre , rispolvera i soliti attacchi al Carroccio ma sembra salvare la Lega più storica, ...

Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - leghista della prima ora e Saggio per Napolitano : Ma è l'attività politica, targata Lega Nord, a coinvolgerlo già prima dei 30 anni. Entra in Parlamento nel 1996 e non vi esce più. È, dal 2001 al 2006 e dal 208 al 2013, presidente della commissione ...

Giancarlo Giorgetti - sottosegretario alla presidenza del Consiglio - : stato l'uomo macchina della Lega Nord di Umberto Bossi ed è il braccio destro di Matteo Salvini. È stato uno dei protagonisti della trattativa che ha portato all'esecutivo giallo-verde