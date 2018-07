ilsecoloxix

: RT @notiveri: Benvenuti a Genova, la città che odia i turisti: Genova è una città dalle mille identità, con un'antica e gloriosa storia. Or… - GABIMERINO4 : RT @notiveri: Benvenuti a Genova, la città che odia i turisti: Genova è una città dalle mille identità, con un'antica e gloriosa storia. Or… - ITnewsGE : Genova, assalto al monte Fasce per la Luna “superstar” - Il Secolo XIX - LittleHeaven4 : RT @notiveri: Benvenuti a Genova, la città che odia i turisti: Genova è una città dalle mille identità, con un'antica e gloriosa storia. Or… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Duemila persone in coda sulla strada per Apparizione. Sul piazzale in cima al, una ventina di telescopi messi a disposizione dall'associazione Polaris