Gelmini | Al momento no a Foa | serve figura di garanzia

(Di sabato 28 luglio 2018) Nel giorno degli appelli di Pd e Leu al partito di Berlusconi, arriva da Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera, un No "per il" alla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai: "La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della Rai, avrebbe dovuto avviare un'istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in Commissione di Vigilanza Rai e solo dopo esprimere un candidato di sintesi, in grado di avere il voto dei 2/3 dei componenti, necessari per concludere l'iter. Proponendo Foa al buio, il governo ha utilizzato un metodo sbagliato. Forza Italia farà un'attenta riflessione, ma alil nostro voto è 'no'".Nella nota, laha poi specificato le intenzioni del suo gruppo: "Nelle prossime ore cercheremo ancora il dialogo con tutte le altre forze politiche per individuare unaterza, di, e che ...