Gal Gun 2 | Recensione | Trailer e Gameplay

Perché Disney ha licenziato James Gunn regista dei Guardiani della Galassia? : Prima la cronaca: venerdì scorso Walt Disney ha chiuso i rapporti con James Gunn, il regista della fortuna serie cinematografica 'Guardiani della Galassia', dopo aver scoperto gli 'scherzi' e le battute su ...

Guardiani della Galssia vol. 3 - Disney licenzia James Gunn : Nel mondo dello spettacolo è sempre stata nota l'indole al politicamente scorretto di Gunn, che in più di un'occasione, soprattutto sui social, ha esternato in modi discutibili. Dopo il comunicato ...

James Gunn licenziato/ Disney silura il regista per dei tweet molesti? Guardiani della Galassia 3 addio! : Il regista James Gunn è stato licenziato dalla Disney e non dirigerà il terzo volume dei Guardiani della Galassia. Le cause di questa decisione e le dichiarazioni ufficiali.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet : I Walt Disney Studios hanno licenziato il regista James Gunn dopo che sono stati scoperti alcuni suoi vecchi tweet considerati offensivi. Gunn avrebbe dovuto occuparsi della sceneggiatura e della regia del film di supereroi Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo aver scritto e diretto The post Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet appeared first on ...

GUARDIANI DELLA GalASSIA - VOL. 3 / La Disney licenzia il regista James Gunn : le dichiarazioni ufficiali : Il regista James Gunn è stato licenziato dalla Disney e non dirigerà il terzo volume dei GUARDIANI DELLA GALASSIA. Le cause di questa decisione e le dichiarazioni ufficiali.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:19:00 GMT)

Indonesia : prosegue l’eruzione del vulcano Agung [GalLERY] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Bali : ceneri e fumo dal vulcano Agung [GalLERY] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Indonesia - il Monte Agung erutta per la 3ª volta in meno di una settimana : lava e colonna di cenere alta 2 km [GalLERY] : 1/28 ...

Gal Gun Double Peace : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo avervi parlato di Gal Gun 2, che abbiamo avuto modo di giocare su Nintendo Switch, quest’oggi vogliamo proporvi la nostra Recensione del Double Peace, dopo aver messo le mani sull’edizione Steam, anticipandovi che potete acquistarlo in sconto durante i saldi! Gal Gun Double Peace Recensione Come ogni Gal Gun il gioco inizia con l’errore di un cupido in versione anime gal, colpendo un ragazzo con la sua pistola ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red e Sunrise Gold in un primo hands-on : All'incirca un mese fa Samsung aveva annunciato l'arrivo di due nuove colorazioni per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, vale a dire Burgundy Red e Sunrise Gold, che adesso si sono mostrate in tutta la loro eleganza in un primo video hands-on. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red e Sunrise Gold in un primo hands-on proviene da TuttoAndroid.