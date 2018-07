Friuli | fa il bagno nel fiume e muore

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Tragedia in, dove un giovane, di 21 anni, originario del Senegal, ospite di una struttura alberghiera a Nimis (Udine), è morto stamani mentre faceva ilnel vicino torrente Cornappo. Il giovane era in compagnia di alcuni connazionali quando, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 10.30, è stato visto annaspare nelle acque gelide. Proprio la temperatura dell’acqua potrebbe essere una delle cause della morte. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona dele i Carabinieri della stazione di Pradielis della Compagnia di Cividale del. Sono attesi anche i Vigili del fuoco subacquei di Mestre per il recupero della salma del giovane dalla pozza nel torrente in cui si trova. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause della morte. Non si esclude che il giovane non sapesse nuotare. L'articolo: fa ilnele ...