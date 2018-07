Formula 3 | prima vittoria di Mick Schumacher E proprio a Spa…

Euro Formula 3 - prima vittoria per Schumacher jr a Spa. Qui papà debuttò nel '91 e trionfò in F1 nel 92 : Il diciannovenne, figlio del sette volte campione del mondo della Formula 1, ha concluso sul gradino più alto del podio una splendida rimonta partita dalla sesta posizione in griglia. Proprio come ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - Hamilton in pole position! Prima fila solo Mercedes : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà Prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.

Formula 3 - prima pole in carriera per Mick Schumacher : il tedesco partirà davanti a tutti in Gara-2 a Spa : Il 19enne pilota tedesco ha conquistato a Spa la sua prima pole nel campionato Euro F3, partirà davanti a tutti in Gara-2 prima pole position in carriera per Mick Schumacher nell’Euro F3, il tedesco partirà davanti a tutti in occasione di Gara-2 a Spa. Per quanto riguarda Gara-1 invece il 19enne della Prema scatterà diciassettesimo dopo una qualifica non proprio brillantissima, mentre in Gara-3 Schumi Jr. scatterà dalla settima ...

Formula 1 - GP Silverstone. Prima incanta - poi va fuori : le due facce di Max Verstappen : Chi è Max Verstappen ? O meglio, qual è la vera versione del pilota della Red Bull? Amato e odiato dai appassionati della Formula 1, di sicuro dotato di grande talento, il 20enne belga-olandese ...

Diretta/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 qualifiche live : pole position per Hamilton - Vettel in prima fila : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista inglese (oggi sabato 7 luglio)

Diretta/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 qualifiche live : la Mercedes dovrà sudarsi la prima fila : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista inglese (oggi sabato 7 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Austria 2018 : Bottas in pole - prima fila tutta Mercedes (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: a Zeltweg Spielberg la pole position va all'ottimo Bottas, Hamilton secondo. Vettel penalizzato, scivola alla sesta piazza.

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - GP Francia : la prima foto ufficiale del nuovo accordo Red Bull-Honda. Inizia una nuova era : Una foto che segna il cambiamento e l'inizio di una nuova era. Chris Horner e Adrian Newey , rispettivamente team manager e direttore tecnico della Red Bull, in occasione del Gran Premio della Francia ...

Formula 1 - diretta del GP di Francia : in prima fila le Mercedes - poi c’è Vettel : Dopo il passaggio a vuoto in Canada, la Mercedes torna a mostrare i muscoli, piazzando in prima fila entrambi i suoi piloti nel Gran Premio di Francia, ma la Ferrari c’è – di sicuro con Sebastian Vettel, meno al momento con Kimi Raikkonen – e promette battaglia. In pole parte Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’30″029) davanti a Valtteri Bottas. Vettel è rimasto a guardare, da lontano, fermandosi al ...

Formula 1 - GP Francia. Hamilton e Bottas - prima fila 'imperfetta' : Nonostante l'utilizzo delle gomme Super Soft, Hamilton, è stato il pilota più veloce anche in Q2 e questo già lasciava intendere che il cinque volte campione del mondo inglese sarebbe stato il reale ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Francia 2018 : Leclerc - prima volta nei 10. Hamilton pole (Le Castellet) : Griglia di partenza Formula 1, Gp Francia 2018: la lotta per la pole position sul circuito di Le Castellet che torna dopo 28 anni. Le possibilità di Ferrari e Vettel