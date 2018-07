Formula 1 | la pioggia frena la Ferrari Ungheria | Mercedes dominano qualifiche Raikkonen e

ilfattoquotidiano

: Qualifica condizionata dalla pioggia ?? Giro più veloce di #Vettel ?? #Ricciardo non accede al #Q3 ? Le due… - SkySportF1 : Qualifica condizionata dalla pioggia ?? Giro più veloce di #Vettel ?? #Ricciardo non accede al #Q3 ? Le due… - SkySportF1 : ?? La pioggia ?? La Qualifica ?? Le aspettative per la gara ?? Le parole di #Vettel e #Raikkonen #SkyMotori - Eurosport_IT : 'Rosso speranza'... forza, Sebastian Vettel! ???????? ? -

(Di sabato 28 luglio 2018) Sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel Gran Premio di. Il campione del mondo ha piazzato la zampata al termine di una qualifica che inizialmente sembrava dovesse sorridere alla. Bravo, il pilota inglese, ad approfittare della pista bagnata che per lui solitamente equivale ad un invito a nozze. Suo il miglior tempo, in 1:35.658, ottenuto precedendo il compagno di team Valtteri Bottas, staccato di 260 millesimi. Una prima fila targatache rappresenta una seria ipoteca sulla vittoria finale dal momento che all’Hungaroring i sorpassi sono ardui. Lasi sono dimostrare velocissime in condizioni di asciutto ma si sono arrese sotto il diluvio e si devono accontentare della seconda fila. Gerarchie ribaltate proprio come nell’ultimo Gran Premio di Germania. In terza posizione scatterà Kimi, che ha chiuso a 528 millesimi, Sebastian Vettel (+0.552) ...