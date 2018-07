Formula 1 | la Force India è in amministrazione controllata

F1 - GP Austria - la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1 : 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' : F1 - GP Austria, la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1: 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' 5.00 / 5 , 100.00%, 1 vote