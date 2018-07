Formula 1 | GP Ungheria | i punti chiave della pista nella guida del pilota

DIRETTA Formula 1/F1 streaming video SKY qualifiche live : Mercedes in affanno (Gp Ungheria 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:54:00 GMT)

Formula 1 - GP di Ungheria 2018 le qualifiche in diretta live : live 13:42 27 lug IL PROGRAMMA DI SABATO 28 LUGLIO SU SKY Ore 10.40 : GP3 " qualifiche Ore 11.45 : Paddock live Ore 12 : F1 " Prove Libere 3 - evento disponibile anche in 4K HDR Ore 13 : Paddock live

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : la lotta per la pole position all’Hungaroring : Griglia di partenza Formula 1: è lotta per la pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Partire dalla prima fila sarà fondamentale domani all'Hungaroring. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:45:00 GMT)

Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria - Libere 2 : Vettel braccato dalle Red Bull : Il venerdì dedicato alle prove Libere del Gran Premio d'Ungheria sembra confermare le previsioni della vigilia. Ferrari e Red Bull, nelle sessioni del mattino e del pomeriggio, hanno dimostrato di essere particolarmente a loro agio sul tracciato magiaro, risultando al momento le vetture più performanti, soprattutto a discapito delle Mercedes. Le PL2 pomeridiane, in particolare, hanno visto Sebastian Vettel primeggiare [VIDEO] dopo aver staccato ...

Formula 1 in Ungheria : alle 15 in pista per la Pole - diretta Sky - : Oggi le vettra sono in pista per la Pole , diretta ore 15 su due canali Sky, Sky Sport 1 e SkySportF1, , . Replica in chiaro alle 20 su TV8. Vettel il più veloce nelle secondo libere La Ferrari di ...

Formula 1 - GP Ungheria. Le novità tecniche viste in pista : Nell 'ultimo GP prima della pausa estiva non si sono viste grosse novità in pista e i top team hanno ripreso alcune soluzioni tecniche già adottate sul tracciato di Monte-Carlo visto che Hungaroring è ...

