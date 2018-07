Force India sotto amministrazione controllata

Formula 1 - la Force India è in amministrazione controllata : Nella serata di venerdì l'udienza all'Alta Corte di Londra ha ceciso di mettere il team Force India in amministrazione controllata, in attesa di completare la cessione della scuderia. La Force India ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live : futuro grigio per la Force India(Gp Ungheria) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Stroll ha già comprato la Force India? : Scommettiamo che vedremo Lance Stroll al volante di una Force India nel 2019? Il motivo è semplice: il suo papà miliardario avrebbe acquistato il team che ha sede a Silverstone. Secondo Auto Motor und Sport il lunedì dopo il GP di Germania è stato una giornata cruciale per la Force India: le voci sul fallimento […] L'articolo Stroll ha già comprato la Force India? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

F1 – Si scatena il mercato piloti - la Renault saccheggia la Force India : Sainz invece ha già le valigie pronte : Il team francese ha praticamente definito l’ingaggio di Esteban Ocon, il francese arriverà al posto di Sainz che ha deciso di accettare la proposta della McLaren Sistemati, o quasi, i sedili dei top team in Formula 1, il mercato adesso si sposta sulle scuderie di medio-bassa classifica. In attesa che Ricciardo rinnovi il suo contratto con la Red Bull e la Ferrari scelga tra Leclerc e Raikkonen, la Renault piazza il proprio ...

F1 – Importantissime novità in casa Force India : Stroll cambia le sorti del team ‘rosa’? : Clamorose novità in casa Force India per il 2019: in arrivo Stroll con la famiglia al completo A poche ore dall’inizio del weekend del Gp di Germania, di F1, arrivano importanti notizie da Hockenheim che riguardano il futuro di alcuni team. Stiamo parlando di Force India e Williams: quest’ultima infatti sembra in serie difficoltà e, per questo motivo, Stroll sta pensando di passare in rosa dalla prossima stagione e di portare ...

Force India a rischio fallimento? : La F1 potrebbe chiudere la stagione 2018 con solo 18 macchine sulla griglia. A dirlo il giornale brasiliano Globo, secondo cui la Force India sarebbe sull’orlo del fallimento. Anche se il piccolo team con sede a Silverstone (e che in Austria ha festeggiato i 200 GP) è tra i più competitivi a metà griglia, se […] L'articolo Force India a rischio fallimento? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

F1 - GP Austria - la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1 : 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' : F1 - GP Austria, la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1: 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' 5.00 / 5 , 100.00%, 1 vote

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

F1 - la Force India spegne le polemiche : “Ocon passivo contro Hamilton? Non volevamo perdere tempo” : La Force India è intervenuta per sottolineare che non c’è alcun accordo con la Mercedes, chiudendo la questione Ocon-Hamilton La questione Ocon-Hamilton continua a far discutere nel paddock, alcuni team si sono rivolti alla Fia per chiedere delle spiegazioni sul comportamento del pilota francese nei confronti del campione del mondo a Monaco. Uscito dietro il driver della Force India, il britannico non ha avuto problemi a sorpassarlo, ...

Vijay Mallya lascia la direzione della Force India : Vijay Mallya si è dimesso dal ruolo di direttore del suo team di F1. Come risulta da documenti alla camera di commercio britannica, la direzione Indiana del team è cessata lo scorso giovedì. Secondo la stampa inglese, Mallya avrebbe lasciato il consiglio d’amministrazione per concentrarsi sui suoi problemi legali, pur restando unodei principali azionisti e […] L'articolo Vijay Mallya lascia la direzione della Force India sembra ...

F1 - si dimette Mallya alla Force India : TORINO - La Force India non potrà più contare su Vijay Mallya come amministratore delegato, dopo i problemi di carattere economico e giudiziario che lo hanno investito negli ultimi tempi. Le redini ...

F1 - alla Force India si dimette Mallya : ROMA - Problemi per la Force India, che non potrà più contare su Vijay Mallya come amministratore delegato, dopo i problemi di carattere economico e giudiziario che lo hanno investito negli ultimi ...

Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India : Dopo quanto accaduto a Monaco e le dichiarazioni a fine gara, Toto Wolff ha ammesso di aver chiesto al pilota Force India, nonché junior Mercedes, Esteban Ocon di lasciar passare Lewis Hamilton. Come noto, il team “rosa” è motorizzato dalla Casa tedesca e dopo Monaco Ocon ha lasciato chiaramente intendere che in gara gli erano […] L'articolo Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India sembra essere il primo su ...

Force India - Mallya lascia la carica di amministratore : Vijay Mallya si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della Force India. Lo comunica la squadra che il manager Indiano ha portato in Formula 1 nel 2008. Mallya rimane azionista di ...