Fontana | Divieto utero in affitto questione di umanità

Coppie gay - il ministro Fontana : “No al riconoscimento di bambini concepiti all’estero. Far rispettare divieto” : “Il diritto di famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bambini concepiti all’estero da Coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l’eterologa, non consentita a Coppie omosessuali. Una visione che tradisce un’impostazione adultocentrica, in conflitto con l’interesse superiore del bambino. Va fatto rispettare il divieto, evitando che il ricorso di queste pratiche ...