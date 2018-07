Foggia | autoriciclaggio proventi | ex vice presidente torna in carcere

calcioweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Il Tribunale di Milano ha accolto l’istanza di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo e ha disposto nei confronti dell’exe socio delCalcio, Ruggiero Massimo Curci, la misura della custodia cautelare inin sostituzione di quella, in corso, degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza a Carapelle, già disposta dal gip il 21 dicembre scorso per il reato, tra gli altri, didida reato nella societàCalcio srl. Il provvedimento è stato adottato sulla scorta di evidenze investigative accertate dalla Guardia di Finanza del capoluogo dauno il 16 luglio nel corso dell’esecuzione di provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di disponibilità patrimoniali e finanziarie detenute illecitamente per un valore di circa 18 milioni di euro. In ...