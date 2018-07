Foa presidente Rai - il Pd insorge : 'Ci opporremo in tutti i modi alla nomina' : Il Pd insorge contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Matteo Renzi, con un tweet polemico, ringrazia chi l'ha preceduto: 'Non hanno mai insultato il presidente della Repubblica. Non ...

"Intendo riportare la Rai al suo vecchio splendore". Parla il presidente in pectore della Rai Marcello Foa : "Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale". Così Marcello Foa, indicato come nuovo presidente della Rai, in un'intervista che il Corriere del Ticino - del cui gruppo è l'attuale ad - ha pubblicato oggi."Ho sempre ammesso di essere soprattutto un giornalista, di avere questa meravigliosa professione nel sangue, e d'ora in poi ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Lo ha annunciato il governo nel primo pomeriggio di venerdì 27 luglio 2018.“Oggi inizia una nuova rivoluzione culturale”, ha commentato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, promettendo una lotta dei nuovi vertici della tv di stato contro “raccomandati e parassiti”.--Foa sarà affiancato da Fabrizio Salini nel ruolo di amministratore delegato.“Foa è un ...

