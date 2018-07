Foa e Salini | chi sono i nuovi vertici Rai

Presidenza Rai - gelo del Colle : Salini ad - Marcello Foa presidente : Se a livello istituzionale è stato chiamato «governo del cambiamento», per la tv pubblica la formula è trionfale e diventa una fiera «rivoluzione culturale». Con...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici della Rai : Accordo tra M5s e Lega sui due componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione della Rai. L'intesa è arrivata nel corso di un vertice, che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Si tratta di Fabrizio Salini per l'incarico di ...

I Retroscena di Blogo : Rai - dopo l'arrivo di Salini e l'indicazione di Foa ecco i nomi per reti e Tg : Giornata campale ieri per la Rai che ha visto l'arrivo degli ultimi due nomi per il Consiglio di amministrazione dell'azienda radiotelevisiva di Stato. Il governo ha indicato Fabrizio Salini, ex La7 esattamente come Antonio Campo Dall'orto nel ruolo di Amministratore Delegato e Marcello Foa come settimo ed ultimo componente del nuovo CDA di viale Mazzini.Foa è stato prescelto, fra gli altri 6 componenti del nuovo CDA Rai, a sottoporsi al ...

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd insorge : ... ponendo in particolar modo l'accento sul profilo "sovranista" del giornalista, ricordando un post del 27 maggio scorso in cui " dopo lo stop a Savona ministro dell'Economia " definiva "disgustoso" ...

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Foa presidente. Salvini : 'Voci diverse' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Salvini: ...