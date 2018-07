Fioretto d' oro per un' Italia da record

Mondiali scherma - Italia d'oro nel Fioretto maschile. Battuti gli Usa : Il quartetto azzurro si conferma campione del mondo per la terza volta in fila, gli Usa, testa di serie numero uno, devono abdicare

Scherma - Mondiali 2018. Italia d’oro nel Fioretto - le parole degli azzurri : “Un successo voluto - una vittoria da squadra” : L’Italia ha chiuso in bellezza i Mondiali 2018 di Scherma conquistando l’oro nel fioretto maschile e trionfando nel medagliere finale. Il nostro quartetto ha incantato a Wuxi e ha ancora fatto la storia confermandosi ai vertici grazie alla bellissima vittoria finale sugli USA. Gli azzurri sono naturalmente raggianti e all’unisono hanno dichiarato alla FederScherma: “E’ un successo voluto e costruito punto su punto. ...

Scherma – Mondiali 2018 : oro per la squadra di Fioretto maschile - i complimenti arrivano anche da Malagò : Il presidente del Coni si è congratulato con la squadra di fioretto maschile, riuscita a vincere la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Wuxi “Ancora un oro per l’Italia e primo posto nel medagliere a Wuxi 2018! Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà dopo una grande finale sono di nuovo campioni del mondo di fioretto… Fantastici azzurri!”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ...

