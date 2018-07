Fiorentina | ufficiale l’acquisto in prestito di Antzoulas dall’Asteras

Fiorentina - un altro giovane arriva alla corte di Pioli : il comunicato ufficiale : Fiorentina che dà sempre uno sguardo attento ai giovani talenti, un nuovo arrivo è stato ufficializzato oggi dal club Il 18enne difensore greco Georgios Antzoulas è un giocatore della Fiorentina. Lo annuncia lo stesso club gigliato con una nota sul suo sito web: “La ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Georgios ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Ufficiale - Gerson alla Fiorentina : i dettagli ed il comunicato : Gerson passa dalla Roma alla Fiorentina, andrà a rimpolpare il reparto di centrocampo della rosa di mister Pioli “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall’ A.S. Roma. Il nuovo calciatore viola, nato il 20 maggio del 1997 a Belford Roxo, in Brasile, nell’ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 31 presenze tra Serie A, ...

Calciomercato Cosenza - ufficiale : rinnovato il prestito di Trovato dalla Fiorentina : Cosenza - Mattia Trovato vestirà ancora la maglia del Cosenza : il club rossoblu ha Trovato l'accordo con la Fiorentina , che ne detiene il cartellino, per il rinnovo del prestito del centrocampista ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : arriva Norgaard : ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze ...

Calciomercato Fiorentina - è ufficiale l'acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe '99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo del portiere ...

Ufficiale : Milan escluso per due anni dall’Europa - al suo posto la Fiorentina : La decisione della Federcalcio europea sul Milan è arrivata. Il Diavolo è stato escluso per due stagioni dalla partecipazione alle

Fiorentina - ufficiale un rinforzo per il futuro “soffiato” al Monaco : Fiorentina attiva anche sul fronte giovani talenti, il club viola ha acquistato Christian Loic Koffi, un classe 2000 ex Monaco La Fiorentina annuncia, con una nota sul suo sito ufficiale, di aver tesserato il giovane francese Christian Loic Koffi. Il centrocampista, nato a Parigi il 28 agosto 2000, in scadenza di tesseramento dal Monaco, firmerà un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 3 anni. (Spr/AdnKronos) L'articolo ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’arrivo di Hancko : David Hancko è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal MSK Zilina”. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite realizzando quattro reti. Il calciatore ha collezionato inoltre sette presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei ...

