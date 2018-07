Fiorentina-Udinese | braccio di ferro per De Paul

De Paul - scontro con l'Udinese : vuole la Fiorentina : Come riportato da La Gazzetta dello Sport , sul taccuino di Pantaleo Corvino rimangono ancora i nomi di Stephan El Shaarawy e Marko Pjaca .

Fiorentina - si lavora ad uno scambio con l’Udinese : i dettagli : Fiorentina pronta ad instaurare uno scambio con l’Udinese per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli: tutti i dettagli La Fiorentina sta lavorando alla difficile pista che porta a Pjaca. Qualora la trattativa per il calciatore della Juventus dovesse sfumare, Corvino avrebbe un’alternativa pronta per l’attacco. Si tratta di De Paul, calciatore dell’Udinese, club con il quale si potrebbe instaurare una ...

Fiorentina-Udinese : possibile scambio di mercato : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in difesa ai friulani piacciono sempre Zapata , Milan, e Andreolli , in uscita dal Cagliari. In uscita l'attaccante croato Perica in prestito al Frosinone, ...

Esclusiva CalcioWeb – Udinese-Fiorentina - vicino lo scambio De Paul-Eysseric : CALCIOMERCATO SERIE A – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, due club che si stanno muovendo con insistenza sono Udinese e Fiorentina. In casa bianconera bisogna fare i conti con il caso De Paul, l’attaccante ha chiesto la cessione ed il club è pronto ad accontentarlo, la prossima destinazione dovrebbe essere la Fiorentina. Il club viola ha proposto uno scambio con un altro attaccante, secondo ...

Udinese - De Paul verso la Fiorentina? Arrivano conferme dall’agente : De Paul potrebbe lasciare l’Udinese durante la sessione estiva, l’agente ha confermato l’interesse della Fiorentina per il ragazzo “Firenze meta gradita? La Fiorentina costituirebbe uno step successivo ideale per Rodrigo. Vorrebbe restare in Serie A ancora a lungo ed è una piazza incredibile per gli argentini, è vero. Lo dice la storia…”. Le parole dell’agente di De Paul, rilasciate a Tuttomercatoweb, ...