Fiorella Mannoia Video | dal teatro Combattente alla tv in difesa delle donne

AMICHE IN ARENA/ Diretta e scaletta : Loredana Bertè - Fiorella Mannoia - Gianna Nannini e tante altre..(Replica) : AMICHE in ARENA torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Fiorella Mannoia - il segreto svelato dal Corriere : sta con Conte - ma contro Salvini : Fermo restando che il mio dissenso sulla politica di Salvini in questi anni non l'ho mai taciuto', aveva scritto su Twitter togliendosi così dall'elenco degli artisti anti-governo.

Fiorella Mannoia libera due uccellini in gabbia. Scoppia la polemica : "Hai sbagliato" : Ha liberato due uccellini in gabbia, pensando di fare un bel gesto. Invece Fiorella Mannoia è stata duramente attaccata su Instagram per il suo gesto. Sul social network, dove la cantante aveva pubblicato un video del momento "toccante", un utente ha scritto a commento: "Ti stimo molto, come gesto etico e filosofico ci sta, ma purtroppo hai commesso uno sbaglio, liberare in natura specie alloctone. Sono specie aliene che possono alterare ...

Parte il tour di Fiorella Mannoia con un concerto per i migranti a Taormina : “Salvini vi ha addormentato il cervello” : Debutta domenica 15 luglio il nuovo tour di Fiorella Mannoia, Live Estate 2018, con una serie di date estive in arene e location all'aperto, a cominciare dal concerto al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Gli ultimi biglietti per il live che apre la nuova tournée estiva sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone: seguiranno altri 13 concerti in giro per l'Italia fino al 26 agosto, ma ...

Onde Mediterranee 2018 : Fiorella Mannoia - 'Combattente Tour' : ... 21.30 Il 15/07/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.azalea.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Pino Giuffrida: 'Il linguaggio del corpo' Trieste Dal 20 giugno al 14 luglio ...

Fiorella Mannoia apre le frontiere - a Taormina il concerto-evento per i rifugiati : Domenica 22 luglio al Teatro Antico di Taormina Fiorella Mannoia sarà la protagonista di un grande concerto-evento organizzato per raccogliere fondi da destinare al programma "Guardiamo...

Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini/ Post pro-migranti su Twitter : “Dormite tranquilli". La rete l'attacca : Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini, Post pro-migranti su Twitter: “Dormite tranquilli". La rete l'attacca duramente, soprattutto per il suo passato da grillina(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Fiorella Mannoia twitta una foto dei naufragi - la rete le rinfaccia le simpatie grilline : Il web non dimentica e non perdona. Lo sta sperimentando in queste ore Fiorella Mannoia, sommersa dalle critiche dopo aver ritwittato un articolo che parlava dei nuovi naufragi in mare, criticando la politica del governo con la...

Fiorella Mannoia attacca Matteo Salvini sugli immigrati : umiliata dalla rete : Anche voi ne fate una questione politica, esattamente come tutti'. 'A fare la grillina quando il capo del partito che supporta parlava di taxi del mare', scrive un altro: 'Fiorè, hai contribuito a ...

Emma Marrone e il dolce omaggio social a Pino Daniele e Fiorella Mannoia : Emma Marrone torna ancora una volta a ricordare con affetto e stima Pino Daniele, con il quale ha duettato più volte prima della sua tragica e improvvisa scomparsa. Su Instagram la cantante...

Luca Barbarossa : «Canto la mia Roma con Anna Foglietta e Fiorella Mannoia» - sul palco anche gli amici Ambrogio Sparagna e Mannarino : Dove sta il problema? 'Nella mala politica. Viviamo nel luogo in cui chiunque diventa ministro di qualsiasi cosa. 'Roma è de tutti' è una chiamata alla responsabilità verso un paese intero. Roma è ...

I miei passi di Fiorella Mannoia - scritta da Fabrizio Moro - ai Wind Music Awards 2018 (video) : I miei passi di Fiorella Mannoia ha fatto il suo debutto televisivo ai Wind Music Awards 2018, in cui la cantante è stata premiata per gli oltre 100 concerti tenuti nell'ultimo anno. Per la sua esibizione nella seconda serata della kermesse, registrata il 5 giugno e trasmessa da Rai1 in prima serata martedì 12 giugno, la signora rossa della canzone italiana ha presentato al pubblico dell'Arena di Verona uno dei brani del suo ultimo album ...

Fiorella MANNOIA/ Dal Bataclan a New York - un'estate Combattente con le date del tour (Wind Music Awards 2018) : FIORELLA MANNOIA torna agli Wind Music Awards, in programma questa sera dall'Arena di Verona, per nuovi riconoscimenti relativi al suo ultimo album e al suo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:34:00 GMT)