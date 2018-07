FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia) : Il Pil negli Stati Uniti continua a crescere. Grazie anche alla mano tesa della Merkel a Trump sui dazi: una mossa che fa bene anche alla nostra manifattura. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:01:00 GMT)FINANZA/ Il burrone pronto a far incontrare Trump e l'Italia, di U. BertoneFINANZA E POLITICA/ Le crisi di Merkel e Macron ci consegnano a Bce e mercati, int. a F. Forte

FINANZA E POLITICA/ Italia nel pantano tra gli esodati di Di Maio e i no di Tria : Difficile immaginare che il Governo, visto che quel che fa, durerà molto. Ma non sembra essere alcuna idea su come smuovere l’Italia nemmeno nell’opposizione. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:01:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti, di U. BertoneFINANZA E POLITICA/ Le manovre necessarie che Lega e M5s non hanno il coraggio di dire, int. a L. Becchetti

FINANZA E POLITICA/ C'era una volta la terza via - ma potrebbe ritornare - : Alla fine dello scorso secolo si è parlato molto di terza via tra Stato e mercato. Sarebbe il caso di tornare a parlarne per scoprirne una nuova.

FINANZA E POLITICA/ Gli indizi di un nuovo 2011 da schivare : Chi fa la POLITICA economica del governo giallo-verde? Non c’è una risposta chiara e questo ricorda la pericolosa situazione italiana del 2011. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Da S&P's la prima bordata dei mercati sul Governo Lega-M5s, di S. LucianoFINANZA/ Il piano di Savona per la rivoluzione dell'Italia, di G. Sapelli

FINANZA E POLITICA/ Da S&P’s la prima “bordata” dei mercati sul Governo Lega-M5s : Ieri Standard & Poor’s ha tagliato le stime sulla crescita dell’Italia e ha chiaramente detto che la POLITICA interna è il principale rischio per il Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:42:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al Governo Lega-M5s, di G. LonghiRIFORMA COPYRIGHT/ Il disegno dell'Ue per cambiare le regole di Internet, di A. Curioni

FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al governo Lega-M5s : Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni e il Pd, anziché correggere la situazione, ha solamente fatto crescere i consensi per Lega e M5s.

FINANZA E POLITICA/ L'asse Savona-Confindustria per cambiare l'Europa : Il Centro Studi di Confindustria ha presentato una proposta di riforma dell'Ue che ha incontrato il favore del ministro Paolo Savona.

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della ripresa : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l’Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio: così il reddito di cittadinanza può diminuire la povertàFINANZA/ C'è qualcuno che prepara la sconfitta di tutti gli euroscettici, di C. Pelanda

FINANZA E POLITICA/ I conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell’ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. Cingolani

FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron : Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. CingolaniM5S-LEGA/ Articolo 81, la tentazione (da evitare) di un referendum sull'euro, int. a A. Mangia

FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che 'boccia' Di Maio : C'è un dato anomalo che incombe sul mancato sviluppo del paese: i salari sono fermi da almeno un decennio. E le ricette del governo non adeguate.

FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio : C'è un dato anomalo che incombe sul mancato sviluppo del paese: i salari sono fermi da almeno un decennio. E le ricette del governo non adeguate. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:02:00 GMT)M5S-LEGA/ Articolo 81, la tentazione (da evitare) di un referendum sull'euro, int. a A. MangiaSCENARIO/ Prima, seconda o terza repubblica, in che "regime" siamo?, di V.T. della Mura

FINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi : Il meccanismo Target 2 aiuta l'Eurozona a funzionare, ma presenta anche limiti che mostrano come l'euro non possa andare avanti a lungo, così com'è.

Il balletto dello spread. La politica nelle mani della FINANZA - Valori : Nell'immaginario collettivo la finanza ha saputo raffigurarsi come una scienza esatta, guidata da leggi matematiche e oggettive e dal giudizio tanto severo quanto infallibile. Un sistema immensamente ...