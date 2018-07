Finale Europei pallanuoto 2018 | Spagna-Serbia | orario d’inizio e come vederla in tv

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia batte l’Irlanda e centra la Finale. Domani la sfida all’Olanda : Obiettivo finale centrato per l’Italia U22 di Softball, che Domani a Trnava si giocherà la finale con l’Olanda. Le azzurre si sono sbarazzate con meno problemi del previsto dell’Irlanda, sconfitta per manifesta inferiorità al quarto inning per 14-2. L’Italia ha cominciato come con la Russia: Soldi in base per ball, poi bunt di Bassi seguito dallo stesso colpo di Princic per il primo punto. Il primo inning si è chiuso già ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria dell’Italia sulla Russia per 5-0 - per andare in Finale ora va battuta l’Irlanda : La prima parte dell’operazione è compiuta: agli Europei Under 22, questa mattina, l’Italia ha battuto per 5-0 la Russia, prerequisito necessario per andare a caccia della finale della manifestazione. Le azzurre possono così giocare contro l’Irlanda con un obiettivo, quello dell’ultimo atto, che sarà raggiunto in caso di vittoria. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per le ore 18:30. Il primo inning vede ...

Video/ Italia Francia U19 - 2-0 - : highlights e gol della partita - SemiFinale Europei - : Video Italia Francia U19 , 2-0, highlights e gol della partita, Semifinale degli Europei Under 19. Azzurrini in finale con Capone e Kean.

L’Italia maschile under 19 di calcio è in Finale agli Europei : La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell’Atalanta) e Moise The post L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei appeared first on Il Post.

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in Finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

Pallanuoto - il Settebello crolla : la strada dell’Italia agli Europei si ferma in semiFinale : Pallanuoto, il Settebello ha perso contro la Spagna la possibilità di volare in finale agli Europei: 8-7 il finale Pallanuoto, il Settebello è stato battuto dalla Spagna in semifinale agli Europei. I padroni di casa hanno vinto 8-7 contro l’Italia, al termine di una gara rocambolesca, ricca di capovolgimenti. Campagna ed i suoi ragazzi non sono riusciti a superare l’ostacolo spagnolo, ed ora saranno costretti a giocarsi la ...

Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto - Italia-Croazia : data - programma - orario e tv : Il Settebello non riesce a tornare in Finale agli Europei di pallanuoto: gli azzurri saranno in acqua sabato 28 luglio, alle ore 20.30 per cercare di tornare almeno sul gradino più basso del podio. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono stati superati dalla Spagna padrona di casa, ed ora affronteranno la Croazia, sconfitta dalla Serbia. Tutti gli orari della fase ad eliminazione diretta sono soggetti a modifica per esigenze televisive. La ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda ci batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la Finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Europei Under 19 - l’Italia è uno spettacolo : Francia ko e Finale conquistata : Europei Under 19 – L’Italia Under 19 è uno spettacolo, la squadra vola in finale dopo il successo contro la Francia ed adesso nell’ultimo atto affronterà il Portogallo. Strepitoso il portiere Plizzari che si conferma come uno dei migliori talenti, a bloccare la partita il gol di Christian Capone alla mezz’ora del primo tempo. Occasioni per la Francia che però non riesce a raggiungere il pareggio, il raddoppio è di ...

Nazionale U19 in Finale agli Europei : 2-0 alla Francia - ora il Portogallo : L'Italia è in finale agli Europei U19. Il grande risultato, conquistato dalla squadra di Paolo Nicolato, arriva grazie alla vittoria sulla Francia nella seconda semifinale di giornata. La prima se l'è ...

Calcio - Europei Under 19 : CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in Finale! : Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri ...

Nazionale under 19 - l’Italia è in Finale agli Europei : battuta la Francia : Kean e Capone hanno siglato le reti che hanno permesso all’Italia under 19 di approdare in finale agli Europei di categoria L’Italia under 19 è in finale agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto per 2-0 la Francia all’Elisa Stadion di Vaasa con i gol di Capone (27′) e Kean (30′). L’Italia giocherà per il titolo continentale domenica a Seinajoki contro il Portogallo, che ...