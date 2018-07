FIFA 19 | le uscite annuali potrebbero avere fine?

eurogamer

(Di sabato 28 luglio 2018) La serializzazione dei giochi più famosi è stata sempre una costante nell'industria videludica.In questo caso si parla di19 ed in generale della saga calcistica di EA Sports, che ogni anno ci attende sugli scaffali con un'edizione aggiornata in rose, squadre, campionati e spesso anche nel motore grafico.Quest'ultimo capitolo,19, ha introdotto quest'anno una serie di novità che hanno fatto pensare, qualora gli sviluppatori avessero più tempo per sviluppare, cosa possa essere capace di realizzare il team.Read more…