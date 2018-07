Fiera di San Lazzaro e musica al Battiferro | il weekend è servito

La storia e le tradizioni della nostra terra Dal 31 agosto la Fiera di Sant'Alessandro : Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre torna alla Fiera di Bergamo, lo storico ed amato appuntamento dedicato alla filiera agroalimentare.

Tutto pronto per la 188esima edizione della Fiera di San Lazzaro : Per i più piccoli, torna come ogni anno l'area giochi in via Rimembranze e numerosi attività e spettacoli in vari punti del centro cittadino. "Con questa Fiera vogliamo celebrare la nostra storia e ...

Tutto pronto per la 188esima edizione della Fiera di San Lazzaro : Per i più piccoli, torna come ogni anno l'area giochi in via Rimembranze e numerosi attività e spettacoli in vari punti del centro cittadino. "Con questa Fiera vogliamo celebrare la nostra storia e ...

San Cataldo - bando comunale per la Fiera d'ottobre : Complessivamente 152 i posteggi disponibili da assegnare per le attività commerciali e 34 quelli per le attrazioni degli spettacoli viaggianti. La Fiera avrà inizio venerdì 12 ottobre e si concluderà ...

La Fiera di Santa Croce punta sui concerti : in piazza Dear Jack - Biondo e Iskra Menarini : ... assicura Zanardi rispondendo ad una curiosità della stampa 'non subirà riduzioni in termini di risorse, quelle destinate agli spettacoli sono da considerarsi in aggiunta'. I concerti previsti, che ...

Mostre e animazione per la Fiera di Santa Maria : Nata come "Fiera franca del "pao" e degli animali da cortile", quando durante la Serenissima repubblica l'economia era completamente agricola, la Fiera negli anni è diventata la vetrina dell'ingegno ...

Ivrea - Fiera di San Savino 120 espositori tra macchine agricole e un super mercato : Marazzato espone la collezione di mezzi storici in corso Nigra Esibizione di Tree climbing sugli alberi dei giardini Giusiana

GENOVA - Anche il 'bagno' di folla alla Fiera di San Pietro nel fine settimana genovese : Termina venerdì 29 giugno Fuori Formato , dopo quattro giornate con tredici spettacoli e venti film gratuiti per apprezzare una selezione di performance da Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. ...

Il "Mercato Riviera delle Palme" torna a Borgio Verezzi il 1 luglio per la Fiera di San Pietro : Il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria il 1 luglio torna a Borgio Verezzi per la Fiera di San Pietro, per proporre a residenti e turisti le collezioni spring/summer 2018. ...

Monza : la patronale di San Giovanni resta senza Fiera - la risposta del Comune : I social monzesi si interrogano dalla mattina di domenica , primi messaggi intorno alle 9.30, : dove sono le bancarelle di San Giovanni? Non ci sono. La risposta del Comune. Ma dove sono le bancarelle?...

Zollino - si rinnova la 'Fiera di San Giovanni' : tradizioni - km0 - gusto e riti della notte magica per eccellenza : Zollino , Lecce, Sarà un'edizione speciale della Fiera di San Giovanni quella che si svolgerà a Zollino il 23 e 24 giugno, con un programma ricchissimo di appuntamenti, spettacoli, mostre e allestimenti, prodotti e piatti tipici gustosi a partire dai rinomati legumi , pisello nano e fava 'cuccìa', scèblasti, , in linea con il tradizionale slogan della manifestazione '...

Cesena in Fiera festeggia San Giovanni : Da giovedì 21 a domenica 24 giugno a partire dalle 15.00 le vie di Cesena ospiteranno un'offerta gastronomica senza pari tra prodotti tipici, food truck e sapori da tutto il mondo, spettacoli ...

Inaugura domani a Spilamberto la Fiera di San Giovanni : Nella Corte d'Onore della Rocca Rangoni ci sarà invece la possibilità di tuffarsi nella musica degli anni 50/60 con ottime degustazioni e alle 21 nell'area spettacoli di Piazzale Rangoni avrà inizio ...

Conto alla rovescia a Spilamberto per la 148° Fiera di San Giovanni : In piazza Caduti della Libertà: concerti, spettacoli, street art e installazioni artistiche, street food con le associazioni Le Botteghe di Messer Filippo, F.C. Spilamberto, ASEOP, ISAAF, Banca del ...