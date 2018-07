Fiamme sulla montagne di Bussi | brucia la macchia mediterranea

Roma - ancora un bus in Fiamme : paura sulla Tuscolana : Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, ...

Fiamme sulla linea ferroviaria Tirrenica - traffico interrotto : Il traffico dei treni è stato sospeso da Ferrovie proprio su richiesta dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di spegnimento

Paura sulla Cisa per un'auto in Fiamme : autostrada bloccata : Lunigiana e Apuane - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da ...

Viabilità - problemi sulla A15 fra traffico intenso e un veicolo in Fiamme : La Spezia, 21 luglio 2018 - Mattinata problematica sulla autostrada A15 Parma-La Spezia sia per il traffico intenso del weekend che per un mezzo in fiamme. L'incendio del veicolo si è verificato tra ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Depistaggi sulla morte di mio padre. Ecco le mie 13 domande allo Stato” : Alla vigilia dell’anniversario della strage in cui suo padre venne assassinato ha preso carta e penna per porgere alcune domande sui depistaggi delle indagini su via d’Amelio. È una lista con tredici quesiti quella stilata dal Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio 1992. “Sono passati 26 anni dalla morte di mio padre, Paolo Borsellino. E ancora aspettiamo delle risposte da uomini delle ...

Borsellino : Fiammetta - troppi depistaggi sulla morte di mio padre : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “troppi depistaggi sulla morte di mio padre”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, che oggi scrive una lettera aperta alla vigilia del 26esimo anniversario. La figlia minore del magistrato pone tredici domande e dice: “Basta con i misteri di Stato: diteci la verità”. Nella lettera, pubblicata da Repubblica, ...

Roma - auto in Fiamme sulla Colombo : strada chiusa : auto a fuoco sulla Colombo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per una macchina in fiamme sulla corsia centrale della Cristoforo Colombo all'altezza del km 24 direzione Roma. Secondo ...

Incendio in autostrada : auto in Fiamme sulla A4 : auto in fiamme sulla A4. E' successo nella serata di giovedì 5 giugno, poco dopo le 22, in direzione Torino, all'altezza del casello di Novara Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ...

Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela/ Ultime notizie video : kalashnikov e auto in Fiamme - colpo fallito : Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela: commando armato in azione questa mattina. Il colpo è fallito grazie al sistema di allarme, malviventi armati in fuga.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Rifiuti in Fiamme sulla spiaggia di Roccelletta - è incendio doloso : È di natura dolosa l'incendio divampato nella tarda serata di ieri sulla spiaggia in loc. Roccelletta di Borgia. Interessati dalle fiamme cumuli di Rifiuti , copertoni, ferraglia, legname, plastica e ...

Sulla banchina col lanciaFiamme - arrestato americano : Voleva animare una festa con un lanciafiamme , ma è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nella nuova Marina di Olbia dove alcuni ...

Traffico in tilt a Giussano per un furgone in Fiamme sulla Novedratese : Viabilità in tilt a Giussano nella mattina di martedì 5 giugno per un furgone in fiamme sulla Novedratese. L'autista è riuscito ad accostare e a dare l'allarme. Viabilità in tilt a Giussano nella ...