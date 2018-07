Festival internazionale del cinema a Locarno 2018

Il jazz che vive a La Spezia da 50 anni - il Festival internazionale da non perdere Il jazz vive a La Spezia - il Festival internazionale da ... : Carlo Massarini, nato alla Spezia, giornalista e ideatore di molte trasmissioni televisive, ha dedicato la sua vita a studiare e raccontare gli intrecci tra musica, arte, nuove tecnologie e culture ...

31° Festival internazionale del Folklore : ... Cuniburo Cultural, Ecuador Te Tono a Te Taurapa, Nuova Zelanda Rejoice, the Russians!, Azov, Russia Ballerini Romagnoli "Alla Casadei" Canterini Romagnoli "Città di Russi" Gli spettacoli saranno ...

Presentata la quarta edizione del Festival internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro : ... ai conduttori, agli organizzatori, ai giudici e a tutti coloro impegnati dietro le quinte, auguriamo loro di trascorrere delle splendide giornate nella nostra località all'insegna dello sport e ...

55° Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo - concerto del Trio Servillo Girotto Mangalavite il 27 luglio : ... la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della Musica. Il Festival è stato realizzato con il sostegno della ...

Gerace "Il Borgo Incantato - Festival internazionale di arte di strada" - XVIII edizione : ... potranno osservare dei panorami mozzafiato dalle verande e dalle terrazze ubicate proprio all'interno del centro storico e potranno anche assistere, gratuitamente, a spettacoli "mozzafiato" composti ...

Trapani - al via Stragusto - il Festival internazionale del Cibo da Strada e dei Mercati : Si è tenuta stamattina, al Comune di Trapani, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati in programma in Piazza Mercato del ...

VENEZIA Quarantaseiesimo Festival internazionale del Teatro con la consegna dei Leoni d'Oro e d'Argento : Lingua Imperii , 2012, , tra gli spettacoli vincitori del Music Theatre NOW 2015; Virgilio Brucia , 2014, ; Socrate il sopravvissuto / come le foglie , 2016, candidato ai Premi Ubu come spettacolo ...

Monopolii - Bari - - Dal 25 luglio al 3 settembre il 14° Festival internazionale "Ritratti" : ... Cristina Donà e Trio di Parma Nuove produzioni, tra cui un progetto speciale dedicato ad Astor Piazzolla con Marcelo Nisinman , bandoneon, , Cristina Zavalloni , voce, e Ensemble '05, spettacoli ...

Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival internazionale esplode con tutta l'allegria e i colori degli artisti di strada - a ... : ... duo di danza di strada tra breakdance, pantomima, teatro e commedia fisica; Morks, trampolieri, giocolieri, e una importante esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli; Marina ...

Giove - al via il Festival internazionale del Folklore : "Il Festival torna con l'undicesima edizione commenta l'amministrazione comunale di Giove proponendo spettacoli di alto livello, frutto del grande lavoro di organizzazione svolto dall'associazione ...

A Cisternino torna il Festival internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria" : Gli spettacoli saranno presentati da Angelo Semeraro e inizieranno venerdì 20 luglio con il concerto delle Bande ospiti alle ore 20.30. La sfilata per le vie cittadine è prevista nel tardo pomeriggio ...

Biennale di Venezia - torna il Festival internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella : “Secondo atto” di Antonio Latella, il 46. Festival Internazionale del Teatro, a Venezia dal 20 luglio al 5 agosto, si intitola Attore / Performer. Dagli ospiti internazionali agli italiani più attesi, gli Anagoor e il duo Rezza-Mastrella su tutti, passando per la Summer school dedicata ai mestieri del Teatro.Continua a leggere

Campus Party - Festival internazionale dell'innovazione e della creatività dal 18 al 22 luglio in Fiera - Milano Post : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , conoltre 350 gli speaker. Per partecipare basta iscriversi al sito web: http://italia.

Festival internazionale di Mezza Estate - presentato il programma della nuova edizione alla Camera dei Deputati : 'Le dovute attestazioni, per la qualità degli spettacoli e per le numerosissime presenze di pubblico della passata edizione, sono giunte dal Ministero del Beni e delle Attività culturali e del ...