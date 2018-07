FEDEZ E CHIARA FERRAGNI Nuova foto scandalo sui social | ma l' ira del web è

Chiara Ferragni e FEDEZ : niente regali di nozze - ma donazioni per un fan bisognoso : Chiara Ferragni e Fedez futuri sposi: niente regali di nozze Il countdown alle nozze dell’anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, è iniziato (i due si sposeranno il 1 settembre) e il cantante e la fashion...

FEDEZ e Chiara Ferragni - la loro estate italiana fa tappa in Sardegna : Continua il «tour estivo» della coppia Fedez–Ferragni, che si concluderà con i festeggiamenti per il matrimonio, a Noto, in Sicilia, il prossimo 1 settembre. Dopo l’addio al nubilato di Chiara, una parentesi spagnola a Ibiza con le sorelle e le amiche più care, e i giorni in Toscana, all’Argentario, la fashion blogger è arrivata in Costs Smeralda con il suo Federico e il figlio Leone, 4 mesi appena ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ "Nessun regalo per le nostre nozze - aiuteremo uno o più dei nostri fan" : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Chiara Ferragni e FEDEZ : i regali di nozze in beneficenza «ai fan» : Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez (il primo settembre a Noto) è sempre più vicino. E dopo aver svelato il biglietto (animato) d’invito, l’influencer e il rapper aggiungono dettagli sulle nozze con un annuncio speciale. Dalla Sardegna, dove sono in vacanza col piccolo Leone, 4 mesi, spiegano che non hanno fatto una lista nozze. Piuttosto che riceve i tradizionali regali, la coppia ha chiesto ai loro invitati di partecipare a ...

Chiara Ferragni e FEDEZ : «Devolveranno in beneficenza a un fan i soldi del matrimonio». Ecco l'indiscrezione : Chiara Ferragni e Fedez sono a un passo dal sì e man mano che ci si avvicina al grande giorno (il matrimonio è previsto per il 1° settembre a Noto) sono tante le indiscrezioni che...

“Ecco che regali vogliono”. Nozze Chiara Ferragni e FEDEZ : la scelta (incredibile) : Manca poco alle Nozze tra l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, previste per il primo settembre a Noto, in Sicilia. I due hanno annunciato il matrimonio qualche mese fa, dopo la spettacolare proposta fatta davanti a migliaia di fan all’arena di Verona, lo scorso maggio, quando sulle note della canzone ”Favorisca i sentimenti”, che il cantante ha scritto e interpretato ...

Matrimonio Chiara Ferragni-FEDEZ - la nobile decisione della coppia : “daremo tutto in beneficenza” : Chiara Ferragni e Fedez svelano altri dettagli delle loro nozze, la fashion blogger ed il rapper in una diretta social parlano del risvolto benefico che hanno deciso di dare al loro Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dare un’importante comunicazione ai propri follower su un particolare del loro Matrimonio. Dopo aver comunicato la diretta su Instagram, la fashion blogger ed il rapper hanno ammesso (mentre si trovano ...

FEDEZ e Chiara Ferragni/ In Sardegna si preparano le nozze dell’anno : ed intanto Fulvio Abbate dice che… : Fedez e Chiara Ferragni, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:30:00 GMT)

”The Ferragnez” : la partecipazione di FEDEZ e Chiara Ferragni è in stile pop-up (VIDEO) : Conto alla rovescia per il matrimonio tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez che convoleranno a nozze il primo settembre a Noto, in Sicilia. Sul suo account Instagram Chiara ha svelato le partecipazioni spedite agli invitati: si tratta di un biglietto pop-up, con i futuri sposi che spuntano fra palme e fuochi d’artificio. Fonte: ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Vacanze da nababbi in Sardegna in attesa del viaggio di nozze : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: Vacanze da nababbi in Sardegna con il figlio Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre, ma dove andranno in viaggio di nozze?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:01:00 GMT)

Chiara Ferragni e FEDEZ - arrivano gli inviti per le nozze : giostre e fuochi d'artificio per "The Ferragnez" : Manca poco più di un mese al royal wedding tutto italiano: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. E gli inviti per influencer e vari vip sono già arrivati: Chiara ha condiviso sulle sue...

Chiara Ferragni e FEDEZ ecco gli inviti a nozze : Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati in Sardegna insieme al piccolo Leone e al cane Matilda. Sardinia cinguettano mentre scendono dall’aereo diretti nella villa in Costa Smeralda che li ospita per qualche giorno di vacanza in famiglia. Selfie dalla piscina, scatti panoramici dal giardino, cene e baci, ma anche una rivelazione importante: l’invito alle nozze. Poteva essere sobrio? Neanche per sogno. Si godono le vacanze nella villa ...

Matrimonio Chiara Ferragni e FEDEZ - spunta il sobrio invito 3D [VIDEO] : Chiara Ferragni e Fedez si sposano a Noto il primo settembre e sui social spunta già l’invito alle nozze Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto il primo settembre. Dopo il fantastico addio al nubilato della fashion blogger ad Ibiza e le attuali vacanze in Sardegna della coppia con il piccolo Leone, spunta il sobrio invito 3d del Matrimonio più atteso dell’anno. Le partecipazioni, che saranno presto inviate a tutti gli ...

FEDEZ e Chiara Ferragni : gli inviti al matrimonio - quelli sobri : Chiara Ferragni: risposta pronta alle critiche sulle forme - LEGGI Le nozze sono imminenti e dietro l'organizzazione c'è lo zampino della top influencer, la sesta più pagata al mondo, Chiara Ferragni ...