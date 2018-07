Fare il parlamentare è come fare l' idraulico? La polemica tra Grillo e il giudice Cassese

agi

: Il presidente dell'INPS è venuto in audizione nella Commissione Parlamentare a fare politica. È venuto a dire degli… - FrancBusinarolo : Il presidente dell'INPS è venuto in audizione nella Commissione Parlamentare a fare politica. È venuto a dire degli… - reamatrix : @poveromau @News24_it @fattoquotidiano La signora Bonino farebbe meglio a godersi la pensione, da parlamentare, e f… - dondberry1 : Cassese non dica cazzate, per fare parlamentare non serve un diploma BEPPE GRILLO VUOLE UN PARLAMENTO DI PERSONE ES… -

(Di sabato 28 luglio 2018) "Queste assemblee di persone sorteggiate a caso sono un movimento che si sta sviluppando in tutto mondo, non capisco quale sia l'esagerazione che abbiamo suscitato in certi parrucconi del nostro sistema informativo. Non è l', non vogliamo eleggere l'che ha una sua funzione importantissima e su cui si fa ironia in certi giornali...". Così Beppein un video sulla sua pagina Facebook - titolo 'DemoCrisi' - insiste sul concetto che "la democrazia è superata" e che i parlamentari potrebbero essere scelti "con un'estrazione casuale". E replica alemerito della Corte Costituzionale, Sabino, che oggi dal Corriere della sera lo critica chiedendogli se per trovare unsi affidi a un sorteggio. Il costituzionalista in un commento sul quotidiano di via Solferino ...