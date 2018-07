Fake news | Casaleggio | le leggo sui giornali di carta

Marcello Foa tra complottismo e Fake news : Ecco il candidato per la Rai : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato e il giornalista Marcello Foa come presidente. Anche se non è detta l'ultima parola. Per essere ...

Renzi : guida Rai a chi rilancia Fake news : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Matteo Renzi torna a parlare dell'Airbus di Stato e attacca i nuovi vertici della Rai, con un'apparente allusione al neo presidente in pectore Marcello Foa. ""Renzi non ha usato ...

Marcello Foa - tra Fake news e complottismo : il passato social che imbarazza il futuro presidente Rai : Di lui si è occupato già L'Espresso , con un' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei in cui si parlava di suoi rapporti con il mondo leghista, con quello M5S e con la ...

BUFALA RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della Fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Zuckerberg - il mito incrinato dalla marea delle Fake news. E per i ragazzini Fb è da vecchi : Persa l'aura da cavaliere digitale senza macchia e di profeta di un nuovo mondo, ora la compagnia è come le altre. L'accusa di seminare zizzania per conto di poteri oscuri si unisce a un sentimento di ...

Rai : Di Maio - non è possibile odg Parlamento in base Fake news giornali : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Non è possibile che la mattina un parlamentare si svegli, legga il giornale e si faccia la sua opinione, e questo è legittimo, e poi il Parlamento determini l’ordine del giorno in base alla fake news che troviamo sui giornali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sulle nomine Rai al temine dell’incontro sui rider al Mise. ...

Deep Fake : l'ultima frontiera tecnologica delle Fake news : È una tecnica già sperimentata con clamore nel mondo del cinema hard, dove ha mietuto vittime tra le attrici di Hollywood il cui viso è stato sovrapposto a quello di pornostar impegnate in scene da ...

WhatsApp - lotta alle Fake news limitando il numero dei messaggi inviati : WhatsApp continua ad essere motivo di intenso lavoro [VIDEO] per gli sviluppatori. Gli aggiornamenti hanno reso il servizio sempre più sicuro ed efficiente. L'applicazione rappresenta anche uno dei principali mezzi di diffusione per notizie, foto e video. Pertanto, il prossimo obiettivo dichiarato sara' quello di combattere le fake news. Guerra alle fake news su WhatsApp Messenger Non stiamo parlando di un fenomeno risolvibile con uno schiocco ...

Scoperta l'autrice della Fake news su Josefa : si tratta di un'influencer di estrema destra : Si chiama Francesca Totolo, la collaboratrice-influencer di estrema destra che ha dato inizio alla fake news su Josefa [VIDEO], la migrante tratta in salvo dalla Ong Proactiva Open Arms. La donna ha rilasciato un'intervista a La Stampa, in cui spiega chi è e da dove ha tratto 'l'ispirazione' per insinuare quel dubbio che su Twitter è diventato virale. L'intervista a La Stampa Francesca Totolo, 41 anni, si definisce una ''ricercatrice ...

Usa - Trump furioso con Melania : sull’Air force one guardava la Cnn. “È la fabbrica di Fake news” : L’immagine di marito e moglie che litigano su cosa guardare alla tv è un cliché da cui neanche la coppia presidenziale statunitense si salva. Il retroscena è stato raccontato dal New York Times: stando alla ricostruzione del quotidiano, quando sull’Air force one in volo verso gli Stati Uniti, Donald Trump si è accorto che Melania sta guardando l’odiata Cnn, ha dato in escandescenze. Il canale su cui era sintonizzato il ...

Assenze alla Camera - Mura : “Su di me Fake news. Il M5s mi ha abbandonato - ma dissi che avrei continuato con la vela” : Parla di fake-news su di lui, affermazioni che gli sono state attribuite ma che non ha mai pronunciato, accusa il M5s di averlo abbandonato e ribadisce che già in campagna elettorale aveva spiegato che voleva fare “il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica“. E’ iniziata la battaglia di Andrea Mura, skipper cagliaritano di fama internazionale e deputato dei Cinquestelle da giorni al centro delle polemiche sulle sue ...

Andrea Mura - il deputato M5S in barca a vela : «Su di me Fake news - ho sempre detto che avrei continuato» : Ma Mura attacca lo stesso Movimento che, a suo dire, l'ha abbandonato in mezzo alle correnti della polemica politica come un migrante, con Di Maio deciso a chiudere i porti a un suo rientro sulla ...

