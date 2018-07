Facebook | Twitter e la caduta dei social | ci crediamo ancora?

Perché Facebook e Twitter crollano nel momento migliore per l'economia americana : Insomma mentre l'economia 'reale' galoppa e va meglio del previsto, quella legata ad alcuni aspetti del digitale frena. D'improvviso. Vittima un po' di se stessa. Facebook ha incolpato per il suo ...

Perché Facebook e Twitter crollano mentre l'87% delle società Usa batte le stime : Le ultime trimestrali Usa stanno specchiando evidenti contraddizioni nell'economia Usa. Questa sta galoppando - da aprile a giugno il Pil è cresciuto del 4,1% su base annua, come non accadeva dal 2014 - e non a caso l'87% delle società dell'indice S&P

Perché Facebook e Twitter crollano mentre l’87% delle società Usa batte le stime : In due sedute Facebook e Twitter hanno perso in Borsa un controvalore non distante dal Pil della Grecia. Il “mal di utenti” sta diventando un problema per la sostenibiltà a lungo termine del business...

crisi per i 'vecchi' social - dopo Facebook giù Twitter. Allarme follower e perde il 20% a Ny : ... Google e Netflix, uscite indenni dai vari scandali che hanno travolto le due piattaforme social, finite nel mirino di consumatori e della politica per i dati e per le interferenze nelle elezioni. A ...

Facebook e Twitter contro l'Europa sui dati flop : «Colpa del Gdpr» : Facebook e Twitter, i giganti social in caduta libera sui mercati, hanno trovato un capro espiatorio in comune per le ultime battute di arresto: l'Unione europea. Entrambe le aziende hanno accusato il ...

Marco Mengoni si cancella dai social : chiuse le pagine Facebook - Instagram e Twitter del cantante : Marco Mengoni si cancella da tutti i social i fan iniziano a farsi domande. Niente più Twitter, Facebook e Instagram. C’è chi parla di un attacco hacker e chi pensa a una strategia di comunicazione per lanciare un nuovo progetto musicale. L’ultimo album del cantante risale al 2015 e non sarebbe la prima volta che un artista usa questa modalità per poi tornare in “grande stile” con social rinnovati e novità musicali. Così ...

Twitter perde 17% dopo tonfo Facebook : 16.40 Twitter affonda a Wall Stret con il calo degli utenti e sulla scia delle previsioni che la flessione continuerà con la società che prosegue la sua battaglia contro lo spam, gli account finti. I titoli all'avvio delle contrattazione hanno perso oltre il 14% a New York. Durante la seduta non si è arrestato il crollo,toccando il 17,05%. Un tonfo che segue quello di giovedì di Facebook, che ha bruciato 120 miliardi di dollari di ...

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo degli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Facebook - Google e Twitter oggi di nuovo davanti al Congresso Usa : New York, 17 lug., askanews, - oggi i rappresentanti di Facebook, Twitter e YouTube testimonieranno a un'audizione della commissione giudiziaria della Camera: discuteranno su come è possibile filtrare ...

Stati Uniti - Facebook - Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera : Teleborsa, - Si apre una settimana intensa per Facebook , Twitter e YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione ...

Stati Uniti - Facebook - Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera : Si apre una settimana intensa per Facebook , Twitter e YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione davanti alla ...

Facebook e Twitter ripartono dalla trasparenza di pubblicità e Pagine : Più trasparenza per le Pagine e relativi annunci pubblicitari: da qui riparte il percorso di Facebook per evitare abusi sulla piattaforma. Lo scandalo di Cambridge Analytica ha puntato i riflettori sui comparti del social network che richiedevano un maggiore controllo e così, dopo aver passato al setaccio il rapporto con gli sviluppatori di terze parti, l’azienda prova a fornire più informazioni agli utenti in merito alle attività delle ...

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...

"The Cleaners" di Hans Block e Moritz Riesewieck : un documentario racconta la vita degli "spazzini" di Facebook e Twitter : Due milioni e mezzo di iscritti su Facebook, 450mila tweet prodotti al minuto, 500 ore di video caricate su youtube ogni 60 secondi: ma chi decide veramente cosa vediamo sulle nostre bacheche? È davvero solo un algoritmo a selezionare le nostre impronte digitali sul contemporaneo? No. Alla periferia del mondo, a mezz'aria tra i grattacieli e gli slums di Manila, un esercito anonimo e silenzioso lavora, in subappalto, per conto di ...