Facebook crolla in Borsa E un azionista presenta ricorso

Perché Facebook e Twitter crollano mentre l'87% delle società Usa batte le stime : Le ultime trimestrali Usa stanno specchiando evidenti contraddizioni nell'economia Usa. Questa sta galoppando - da aprile a giugno il Pil è cresciuto del 4,1% su base annua, come non accadeva dal 2014 - e non a caso l'87% delle società dell'indice S&P

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo degli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Meno iscritti e la crescita rallenta : Facebook crolla a Wall Street : In Borsa la società in un solo giorno brucia 120 miliardi. In futuro previsto un aumento dei ricavi inferiore al 10%

Facebook - la privacy costa cara. Ecco perché sta crollando in Borsa : Dopo due anni di trimestrali a prova di proiettile, Facebook crolla sotto i colpi delle stime disattese. Dopo gli scandali, l’azienda è stata costretta a rivedere la gestione della privacy, rendendole più stringenti ed intuitive. Il che si riflette sul business. Eppure un motivo per sorridere Zuckerberg ce l’ha: si chiama Instagram...

I sette motivi che stanno facendo crollare Facebook in borsa : Questa, per Facebook, non è una trimestrale come le altre. E non solo perché, per una volta, ha deluso le attese . Questa è una trimestrale che inaugura un nuovo corso. Fatto di margini, utenti e ...

In Europa calano gli utenti - crolla il titolo di Facebook : (Immagine: pixabay/CC) Passato un intero trimestre dopo i recenti scandali relativi alla privacy venuti a galla con il caso Cambridge Analytica, per Facebook è giunto il momento di tirare le somme. Menlo Park tira il freno a mano e ammette che la crescita sta rallentando, una considerazione che ha fatto crollare il titolo del 23,68% durante l’after-hours (prolungamento degli investimenti anche dopo la chiusura delle borse). In pochi minuti sono ...

