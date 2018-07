Facebook censura i nudi di Rubens | rivolta in Belgio

Facebook 'censura' i nudi di Rubens - protestano i musei del Belgio - : L'ufficio del turismo delle Fiandre ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg, firmata anche da molti musei, e ha prodotto un video ironico per denunciare l'accaduto

Facebook censura i nudi di Rubens e i musei insorgono : Facebook non distingue tra arte e pornografia. È questo il concetto espresso in una lettera aperta indirizzata a Mark Zuckerberg, ceo di Facebook, da parte di una serie di musei e istituzioni culturali del Belgio, che hanno protestato per la censura ai nudi di Rubens. Le nudità vengono automaticamente escluse dalla piattaforma e filtrate dal social in base ad alcune regole che regolano la pubblicazione sul web dei contenuti per ...

NICARAGUA, 2 STUDENTI UCCISI IN CHIESA/ Dove non c'è libertà, la vita è la prima vittima, di M. LeonardiALICE SIGNORINI MORTA A 26 ANNI/ Di dolore o anoressia, quando il nulla ci inganna e vince, di M. Leonardi

Facebook censura un dipinto di Artemisia Gentileschi. I curatori della mostra : "Ridicolo" : L'opera 'Caritas romana' è osposta al castello di Conversano, ma la pagina che promuove la mostra è stata cancellata a causa della presenza di "un'immagine che mostra eccessivamente il corpo"

Facebook censura la Dichiarazione d'Indipendenza americana : "È razzista" : All'algoritmo di Facebook non piace la Dichiarazione di Indipendenza americana. La piattaforma social infatti ha censurato lo storico documento pubblicato da un giornale del Texas, il Liberty County Vindicator, a ridosso del 4 luglio, giorno dell'Independence Day.Facebook ha catalogato la Dichiarazione del 1776 come "hate speech" per un riferimento di Thomas Jefferson agli "spietati selvaggi indiani". La frase non è passata inosservata ...